Hazánkban is megkezdődik hagyományteremtés céljából a Társasjátékok Éjszakája, amit országszerte június 1-jén, szombaton rendeznek majd meg. A társasjátékozásnak 2013 óta van nemzetközi ünnepnapja International Tabletop Day néven, amelyhez most Magyarország is csatlakozik, így egy időben kortól függetlenül minél több emberhez eljuthat a társasjátékozás önfeledt élménye. Nyíregyházán a Labor Café Adománykávézóban indul majd el az esemény 15 órától.