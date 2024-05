Márton János nyíregyházi autóklíma-specialista elmondta, a nyomáspróba alatt lehet meggyőződni arról, hogy az autóklíma-rendszerben biztosan nincsen szivárgás.

– A leggyakoribb probléma, az hogy nem hűt a klíma, legyek szíves feltölteni. Ez pofonegyszerűnek tűnik, de nem, nem az. Először is alaposan át kell vizsgálni a gépjárművet, hiszen mindegyik kocsinál más a hibafeltárás és a megoldás folyamata. Az autó párás klímaberendezésében a megtelepedő vírusok, gombák, spórák, allergiát okozó anyagok elszaporodhatnak. A vírusok, a gombák eltávolítását a legújabb környezetbarát ózontechnológiával végzem. Ezért azért is fontos, mert a klímából érkező levegő belélegzése megbetegedésekhez vezethet. Emiatt is ajánlott évente legalább egyszer, tavasszal fertőtleníteni.

Az ózontechnológia viszonylag kevés időt vesz igénybe, teljes fertőtlenítéssel és szagtalanítással jár az utastérben, vegyszermentes, a klímarendszert és a teljes utasteret fertőtleníti. A kórokozók nem tudnak ellenállni az ózon erejének, nem károsítja az autó elektromos rendszerét, a technológia környezetbarát, és behatol a legrejtettebb zugokba is.

Évente érdemes kontrolláltatni a légkondicionáló berendezésben található hűtőközeg és olaj mennyiségét, valamint a rendszer tömítettségét.

A klímaberendezések évente hűtőközegük 10-20 százalékát veszítik el, ami jelentősen befolyásolja a működésüket.

A pollenszűrő cseréje 15 ezer kilométerenként javasolt. Az eltömődött szűrő nem képes átereszteni a kívánt levegőmennyiséget, ez csökkenti a klíma hatékonyságát, ráadásul az elszennyeződött pollenszűrőben megtelepedő baktériumok és gombák kellemetlen szagot árasztanak, betegséget terjeszthetnek és allergiát okozhatnak.

A klímatisztítást nem szabad halogatni, évente legalább egyszer időt és pénzt kell rá fordítani. A pollenszűrő cseréje, a vegyszeres tisztítás és az ózongázos fertőtlenítés alkalmazása a leghatásosabb módszer. Aki évek óta elmulasztotta, hogy klímás szakemberhez vigye a kocsiját, ne lepődjön meg, ha az elszivárgott hűtőközeg révén lecsökkent a klíma hatásfoka – jegyezte meg végezetül a szakember.