Összesen ötven lánynak van lehetősége arra, hogy megmutassa magát Hajdú-Biharban, Borsodban és Szabolcsban.

Ötven napon át mutatunk be szépségeket lapunkban és a hírportálunk főoldalán, ahol olvasóink szíveket is oszthatnak. A versenyre május 12-én 23:59 percig lehet jelentkezni, annak tehát, aki még hezitál, már csak egy napja maradt, hogy megmérettesse magát.

Értékes nyeremények

A regionális verseny végén hárman a zsűri szavazatai alapján jutnak tovább, minden vármegyéből 1-1 lány biztosan bejut az országos döntőbe, egy hölgy pedig a kapott szívek átlaga alapján léphet a verseny következő fordulójába, ahol az ország közönségkedvencei versenyeznek majd a döntőbe jutásért. Az értékelést leadó olvasók nyereményjátékban vesznek részt, s egy wellnesshétvégével gazdagodhatnak. Fontos tudni, hogy saját portfólióval is lehet jelentkezni, akinek tehát van már magáról az elmúlt évben készült, jól sikerült képsorozata, azzal is nevezhet. De kérhető ingyenes portfóliófotózás is, s nem győzzük hangsúlyozni, még lehet jelentkezni! Nincs mitől tartani, egy életre szóló élményben lesz része annak, aki elindul a versenyen.

Érdemes jelentkezni, hiszen a Tündérszépek 2024 győztese egy évig használhat egy Chery Omoda típusú autót, de mobiltelefont és egy értékes kozmetikai szépségcsomagot is kap.