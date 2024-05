Immáron negyedik alkalommal rendezi meg a Tündök Egyesület a Nagykállói Kemencés Fesztivált június 1-jén, szombaton 9 órától Harangodon, ahol minden sütni-főzni vágyót finom ételekkel és színes programokkal várnak.

A rendezvényt Seszták Oszkár, a vármegyei közgyűlés elnöke nyitja meg 10 órakor, majd el is indulnak a programok és a főzőverseny is, amelyen 4-5 fős csapatok mutatják meg tudásukat. A verseny zsűrijének elnöke Szakács Pál éttermi mester lesz, további zsűritagként pedig Zupkó Tamás, a séfek séfje versenyzője is jelen lesz majd.

A jó hangulatot különböző előadók biztosítják a nap folyamán: fellép a Petri Hagyományőrző Népzenekar, a Guba néptáncegyüttes és Szirota Jennifer is.

A fesztiválon lesz még páros pónifogat, ugrálóvár, süldő sütés, valamint kirakodóvásár – olvasható a Tündök Egyesület közösségi oldalán.