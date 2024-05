A festészet olyan tevékenység, amely megnyugtat, elgondolkodtat, és fejleszti a kreativitást. Ezzel tökéletesen tisztában van a Tunyogmatolcson élő Kisgyörgy-Szabó Adrienn is, aki egészen fiatal kora óta foglalkozik a festészettel, mint hobbitevékenységgel.

Óvodásként már rabul ejtette

Adrienn 1990-ben született Debrecenben. Az általános iskolát Géberjénben végezte el – ahol a gyermekkorát is töltötte. Sikeresen leérettségizett a mátészalkai Gépészeti Szakközépiskolában 2008-ban, majd közgazdasági tanulmányokat folytatott ugyanebben az oktatási intézményben, s 2010-ben pénzügyi szakügyintéző szakon megszerezte a felsőfokú szakképesítést. Továbbfejlesztve magát egy évvel később egy munkaerőpiaci szervező-elemző képzésen vett részt, majd a rá következő évben művészetterapeuta-asszisztens lett, s ennek a szakmának a megszerzésével egy régi vágya teljesült.

A festészet Adriennt a gyermekkora óta foglalkoztatja. Mint érdeklődésünkre elmesélte, még óvodáskorú volt, amikor az édesanyjával Donald kacsát és cicát rajzoltatott, s a leskiccelt figurák olyannyira megtetszettek neki, hogy az anyukája unszolására ő maga is megpróbálkozott velük. Ezek voltak Adrienn első apró sikerélményei.

A későbbiekben két tanára is nagy hatással volt rá. Az általános iskolájának igazgatója, Szabó József – aki egyben Adrienn rajztanára is volt – az egyik órán megmutatta a diákoknak, hogyan kell almát rajzolni. A technika megismerése, az újdonság varázsa mély nyomot hagyott a fiatal hölgyben, aki akkor eldöntötte, hogy nemcsak megtanulni, de tovább is szeretné fejleszteni a tanultakat a rajz területén, akár autodidakta módon is.

Sokat tanult a középiskolai tanárnőjétől, Meszlényi Boglárkától is, aki több új technikát is mutatott a diákoknak. Adrienn tapasztalatot szerzett arról, hogy mi a különbség a pasztellkréta, a tus, az olajfesték és az akvarell között. Ahogy az évek teltek, Adrienn kezei közül számos festmény került ki – kifejezetten kedveli a tájképeket −, de a festészet mellett több dolog is érdekli. Szeret varrni, dekupázsokat és pinyátákat készíteni. (A pinyáta egy finomságokkal, apró játékokkal megtöltött színes papírmasé bábu, amit felfüggesztenek, majd botokkal addig püfölnek, amíg a benne lévő holmi ki nem szóródik belőle.)

Arcfestéssel is foglalkozik, valamint a helyi óvodának készít dekorációs elemeket, továbbá 3D sütiformákat tervez, és falfestményei is születtek már.

Tárlaton is bemutatkozhatott

A művészetek világától függetlenül Adrienn könyvelőként dolgozik Fehérgyarmaton. Plusztevékenységként ugyanakkor a Happy Kids légvárak csapatát erősíti több vármegyei és családi rendezvényen, ahol a hétköznapi munkája mellett – elmondása szerint – egy „szuperhős” állása van, gyermekeket tesz boldoggá arcfestéssel, csillámtetoválással, pinyátával.

Kisgyörgy-Szabó Adrienn-nek több kiállítása is volt már a vármegyében. 2013-ban Séta a természetben címmel nyílt az első nagyobb tárlata Nyíregyházán a Borbányai Művelődési Házban, ahol több hónapig voltak megtekinthetők a képei. A második bemutatkozása szintén a vármegyeszékhelyhez kötődik, a Nyírfa téri körgalériában állíthatta ki alkotásait szintén 2013-ban. A szülőfalujában, Géberjénben is volt egy tárlata 2021-ben, s ezzel együtt előadást is tartott a Kulturális Kalamajka elnevezésű rendezvényen.

Adrienn legkedveltebb technikája a porpasztell krétával és a pasztellceruzával való alkotás. Emellett használ még szénceruzát, akrilt, temperát és olajfestéket is, néha a felsoroltak ötvözetét is alkalmazza. Számos festménye díszíti a családtagok és barátok, valamint a műkedvelők házának falait, de az alkotásait olykor jótékonysági rendezvényeken is felajánlja nyereménytárgyként.

Kisgyörgy-Szabó Adrienn jelenleg is egy kiállítási anyagon dolgozik, s szerencsésnek tartja magát, hiszen a lakóhelyén a Szamos természeti értékeit mindennap megcsodálhatja, ami ihletforrás, egyfajta lelki feltöltődés a számára. Adrienn boldog házasságban él a férjével és ötéves gyermekükkel, Gáborral Tunyogmatolcson, s a jövőben is szeretne még alkotni, létrehozni megannyi képet, megismertetni a nagyvilággal a munkáit.