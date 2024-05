Napjainkban olyan komoly elvárások nyomasztják a nőket, amelyektől a magukról alkotott képük eltorzulhat, az értékeik pedig kiveszhetnek – a problémáról Kozma-Vízkeleti Dániel családi pszichoterapeuta beszélt lapunknak. Elmondta: meg kell találni az egyensúlyt a női szerepek között.

A minták sokfelől jönnek

– A női klienseim nagy része arról számol be, hogy nehezen tud megfelelni a tőle elvárt szerepköröknek. Már az 1970-es években szóba került, hogy szinte lehetetlen azokat teljesíteni, és hogy változásra van szükség, ami azóta elindult, de nem jött létre az az új konszenzus, amire szükség lenne – kezdte a pszichoterapeuta, aki szerint a probléma gyökere messzire vezethető vissza. – A minták elsősorban nem szavak, hanem mutatott viselkedési formák által maradnak ránk, azt tartjuk alapnak, amit a szüleinktől látunk. De nem lehet általánosítani, hiszen nem feltétlenül leszünk olyanok, mint a szüleink, mert bár meghatározó a családi minta, másoktól is átveszünk viselkedési formákat.

– Tizenkét és huszonnégy éves korunk között az a feladatunk, hogy önazonosságra tegyünk szert, kialakuljon a saját látásmódunk, de fiatalon ismert emberek is befolyásolhatnak bennünket. Bárkitől elsajátíthatunk olyan viselkedési formát, amit egyébként nem feltétlenül akartunk. Vannak azonban, akik tudatosan szeretnék másképp csinálni a dolgokat. Egyre több nő próbál például önállósodni, ám ez nem ennyire egyszerű.

A sok támpont teher

– Korábban a férfi- és a női szerepekre is szűk mintakészlet állt rendelkezésre, mindenkinek megvoltak a kötelességei, melyek biztonságot adtak, de korlátokat is jelentettek. Ha a nők kezdeményezőek, határozottak, bátrak akartak lenni, beleakadtak a társadalom által kínált szerepekbe, miszerint nem lehetnek ilyenek – vázolta a pszichoterapeuta, aki ezt a tévhitet azonnal cáfolta: a nők lehetnek gyengédek és határozottak is. – Szerencsére a kialakult korlátokat lassan sikerül lebontani. A baj az, hogy sajnos nemcsak a korlátokat bontottuk le, hanem mindenféle, a nemi szerepekre vonatkozó társadalmi konszenzust is, ami elbizonytalanító és összezavaró lehet – mondta a szakértő, aki szerint így viszont túl sok támpont alakult ki, amelyek terhet raknak az emberre.

Hazánkban a legtöbb nő szerint az anyaság az egyik legfőbb feladatuk. – Van, aki úgy érzi, akkor lehet nő, ha ezen az úton halad. De olyan is van, aki nem ezt tartja hivatásának, és más célokat szeretne elérni – egészítette ki Kozma-Vízkeleti Dániel, aki szerint sokakból ez rosszallást vált ki. – Fontos, hogy a nőknek ugyanúgy lehetőségük legyen a kiteljesedésre, mint a férfiaknak – nyomatékosította a pszichoterapeuta.

Kölcsönös támogatás

Megtudtuk: a klasszikus szerep­osztás alapján a nők és a férfiak nem nézik ki a másik nemből, hogy bizonyos feladatok elvégzésére képesek. Pedig el kell hinnünk, hogy egy férfi képes bánni egy csecsemővel, ahogy azt is, hogy egy nő tud párhuzamosan parkolni vagy vállalatot vezetni. – Fontos, hogy kompetensek legyenek a felek. A rugalmas alkalmazkodás minden családban elengedhetetlen. Ahogy változik a világ, érdemes újragondolni, mik a női és férfiszerepkörök – hangsúlyozta. Napjainkban azonban a sztereotípiák miatt sok nő elégedetlen saját magával, ami a párkapcsolatra is kihathat. Kozma-Vízkeleti Dániel szerint a feleknek kölcsönösen támogatni kell egymást mindenben: tervekben és életcélokban is. Viszont elmondta: sok tényező játszik szerepet abban, ha tönkremegy egy kapcsolat, s abban, hogy nő a válások száma, részben a korábbi nemzedékeknek is van felelősségük. – A válás mintáját úgy adtuk tovább a mai fiataloknak, hogy ez a megoldás a nehézségekre. Ami azonban nem igaz, hiszen rengeteg mentési lehetőség létezik – emelte ki. A szakember szerint az otthonról átvett rossz példák is hozzájárulhatnak egy kapcsolat romlásához.

A pszichoterapeuta úgy látja: a mai kultúra rossz színben tünteti fel a párkapcsolatokat és azok valódi értékét. Sokan teljes önállóságra biztatják az embereket, és elfelejtik az olyan fontos készségeket, mint az alkalmazkodás és az odafigyelés. Kozma-Vízkeleti Dániel azt üzente a nőknek: az önazonosság irányába tett első lépés az, ha azok az elvárások kerülnek előtérbe, amelyek a női értékekből fakadnak, s ha lemondanak azokról, amelyek nem építik őket. Fontos tudatosítani: nem lehet mindennek eleget tenni, s mindenkinek megfelelni. Ha a nők ezt megértik, boldogok lehetnek.