Az idén is megrendezi immár negyedik alkalommal a Digitális Tudásért Alapítvány a Nagy Digitális Kalandot, amelyre 3-6. osztályos diákok jelentkezhettek. A szervezők célja a különleges viadallal, hogy a fiatalok játékos és interaktív módon fejlesszék digitális készségeiket. A verseny során a fiatalok olyan feladatokat kapnak, amelyek a digitális világ, a logikus és az algoritmikus gondolkodás, az internetbiztonság, a mesterséges intelligencia témakörével foglalkoznak.

Digitális úton jön a feladat

A felhívásra 3-4. és 5-6. osztályos tanulók jelentkezhettek. Az egész országban egyidőben lesz a verseny: 2024. május 23-án 15.30 órakor kezdődik. A Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei tanulók számára a verseny a Nyíregyházi Kodály Zoltán Általános Iskola hangversenytermében lesz. A háromfős csapatok digitális úton kapják meg a feladatokat, majd online formában is küldik vissza a központba a megoldásokat. A gép azonnal kidobja az eredményeket, vagyis a verseny végén már ki is hirdetik a helyszíneken az eredményt. Az elért pontokat országosan is összesítik, s úgy alakul majd ki a végeredmény. A legjobbak értékes nyereményekkel lehetnek gazdagabbak: látogatást tehetnek a Google londoni irodájában, részt vehetnek a Logiscool nyári táboraiban, valamint további tárgy- és egyéb élménynyeremények várnak a legjobban szereplő csapatokra.

Időpont

Időpont: 2024. május 23., 15:30

Értékes nyeremények

látogatás a Google londoni irodájában

Logiscool nyári táborok

tárgy- és egyéb élménynyeremények

Kérdések a digitális világról, fejtörők, izgalmas logikai feladatok

A verseny során a digitális világ, a logikus és algoritmikus gondolkodás, az internetbiztonság, a mesterséges intelligencia és számos más izgalmas digitális téma kerül fókuszba.

A diákok három fős csoportokban egy órán át merülhetnek el a digitális világ kihívásaiban.

Ez egy egyedülálló lehetőség a gyerekek számára, hogy játékos formában fejlesszék digitális kompetenciáikat és csapatmunkában oldjanak meg feladatokat.