Dr. Hajdu Zsanett gyerekkori álma vált valóra, amikor a bolíviai indián őslakosok között tanulmányozhatta az őshonos növényeket. – Két társammal harmadéves biológushallgatóként utaztam Bolíviába, ahol egy helyi kultúrantropológus bevezetett bennünket az andoki indiánok világába. Ötödéves biológushallgatóként Brazíliában egy nemzetközi konferencián tartottam előadást, majd visszatértem abba a bolíviai faluba, ahol elkezdtem a gyógynövények feltérképezését – idézi fel a kutató, aki a növényi hatóanyagok kutatásából szerzett doktori fokozatot a szegedi gyógyszerészkaron. A kutatási eredményeit két saját könyvében is közkinccsé tette. Ezek egyikében mintegy ötven, javarészt hazánkban is elérhető esőerdei, mediterrán és hazai gyógynövényt mutat be, melyek egészségünk támogatói lehetnek. A kemecsei kötődésű biológus, növénykutató nem mindennapi utat járt be, izgalmas kalandtúrájáról mesél podcastadásunkban.