Az előadások mellett a rendezvény ideje alatt több mint 30 kiállító is jelen volt. A kezdetekről is beszél majd a mai adásban Kulcsár Ildikó a rendezvény megálmodója, főszervezője. A Naturcleaning tulajdonosával érintjük majd a vendégelőadókat is, akik különböző témákban tartottak előadást. Megtudhatjuk, hogy lesz-e folytatás, és azt is mitől volt a rendezvény karbonsemleges.