Szemet gyönyörködtető grafikák, keresztszemes hímzések, kovácsoltvas termékek, fafaragások és vesszőből font eszközök várják a látogatókat Baktalórántházán a kastélymúzeumban. Kedden délután megnyílt a Szatmár-Beregi Népművészeti és Kézműves Egyesület tagjainak alkotásaiból összeállított Kéz Művek 2. című tárlat. Az alkotások többsége a díszítő értékén felül a hétköznapokban is használható tárgy.

A kastélymúzeum különleges kiállítással várja a látogatókat

Fotó: kastélymúzeum

Kastélymúzeum programjai

Az ünnepélyes megnyitón a Dégenfeld-kastélymúzeum rendezvénytermében a Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Értéktár Bizottság elnöke, Baracsi Endre mondott köszöntőt, majd Baktalórántháza polgármestere Nagy Lajos, és Filep Sándor a vásárosnaményi polgármester is mikrofon elé állt, hiszen ott székel a Szatmár-Beregi Népművészeti és Kézműves Egyesület. A tárlatot a Beregi Múzeum vezetője, aki egyben az egyesület elnöke is, Varga János nyitotta meg. A kiállítás június 15-ig látogatható, utána különböző művészeti tárlatokkal, festményekkel, fotókkal és egyéb alkotásokkal, és színes rendezvényekkel várják az érdeklődőket, iskolásokat, csoportokat a nyár folyamán. Június 16-án gyereknapi rendezvényt szerveznek a fiataloknak, a családoknak, augusztus első hétvégéjén pedig a Mandala Dalszínház adja elő a méltán népszerű Miniszter félrelép darabot. A diákok is nagyon élvezik a kastély kiállításait, hiszen interaktív digitális technológiával, okos eszközökkel is színesítik a tárlatokat.