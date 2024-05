Versenyképességüket úgy tudják megőrizni a vállalkozások, ha sokoldalúan képzett, korszerű tudással felvértezett munkavállalókat alkalmaznak. Ez jó a cégeknek, hiszen a rendelkezésre álló munkaerőt több területen is be tudják vetni, jó a munkavállalóknak, mert a magas képzettség fejében a mostaninál akár magasabb bérért is dolgozhatnak. Nem utolsósorban egy -egy térség gazdasági fejlettségét is meghatározza a szakképzett munkaerő megléte, így minden szinten célba ér az a GINOP Plusz pályázat, ami a hazai kis-és közepes vállalkozások képzési igényeit támogatja, s amiről csütörtökön tartottak tájékoztatót Nyíregyházán a városházán.

Mint ahogyan Román István vármegyei főispán hangsúlyozta: nem véletlenül hívták meg a gazdasági szervezeteket a megyeszékhelyre, s nyitják meg hivatalosan a pályázati keretet, Nyíregyháza gazdaságfejlesztési programja a vármegye zászlóshajója. Az egyik legdinamikusabban fejlődő város az országban, vonzza a befektetőket és itt lesz szükség nagyszámú, szakképzett munkaerőre a következő években.

– Nyíregyháza gazdasági fejlődése, a térség erősödése egyértelműen mutatja a városvezetés ambícióit, a gazdaság fejlesztésével stabil alapokra helyezik a város jövőjét. Fontos tudni, hogy a munkaerő-piac egy sokszereplős, dinamikusan változó tér, amelyben a munkavállalók, ha fejlődni szeretnének igyekeznek képezni magukat és magasabb fokra jutni. Ha így tesznek, új lehetőségek nyílnak meg előttük, például válthatnak egy másik munkakörre akár magasabb fizetésért. Ezek a képzési programok ezt a folyamatot is elősegítik – tette hozzá a Román István főispán.

Legyenek aktívak a cégek!

Dr. Kovács Ferenc is megerősítette, hogy a képzési programok a versenyt fokozzák a munkaerő-piacon, s a béreket is felfelé tolják, ez különösen fontos ebben a térségben, hiszen a bérekben fel kell zárkóznunk, s most minden lehetőség adott lesz ehhez a következő években. A városvezető beszélt arról is, a nagy volumenű beruházásokkal, az ide érkező gigavállalatokkal a munkalehetőségek számát szeretnék bővíteni, annak érdekében, hogy a nyíregyházi fiatalok itt maradjanak, s megtalálják számításaikat Nyíregyházán.