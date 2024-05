Ahogy már beszámoltunk róla, a Kézilabda Munkacsarnok-fejlesztési Program keretében 17 helyszínen épülnek központi költségvetési forrásból kézilabda munkacsarnokok, köztük Demecserben, a Kinizsi Pál út 1. szám alatt. A fejlesztési koncepció szerint a kézilabda csarnokok típusterv alapján, a helyszíni környezethez igazítva épülnek meg. Elsősorban a helyi kézilabdasport edzéseinek és bajnoki mérkőzéseinek ad otthont, de mellette testnevelési óráknak, illetve más sportágaknak a színhelye lehet.

Szalay-Bobrovniczky Kristóf, Magyarország honvédelmi miniszter a kézilabda munkacsarnok átadóján.

Fotó: Dodó Ferenc

A Demecseri Kézilabda Munkacsarnok ünnepélyes átadóján először Rátkai Sándor, Demecser polgármestere köszöntötte a megjelenteket. Elmondta, hogy a létesítmény nem csupán egy épület, hanem egy közösség számára létrehozott hely, ahol a sport és a társadalmi események találkoznak. - Ez a projekt nemcsak a város, hanem az egész régió számára fontos. A munkacsarnok nemcsak a kézilabda szerelmeseinek, hanem minden sportolónak és sportkedvelőnek otthont fog adni. Reméljük, hogy itt születnek majd a jövő bajnokai, és itt találkoznak a barátok és családok a mérkőzések alatt. Legyen ez a csarnok a találkozóhely, ahol összegyűlünk, hogy együtt szurkoljunk, és ahol új barátságok születnek – mondta a polgármester.

Kézilabda munkacsarnok avatója

Szalay-Bobrovniczky Kristóf, Magyarország honvédelmi minisztere ünnepi beszédében elmondta, hogy évszázadok óta kultúrák, vallások, közösségek találkozási pontja is ez a térség, ami hihetetlen fejlődésen ment keresztül az elmúlt években. – A környék, és így Demecser is a fejlesztések által kapott egy olyan többlet energiát, aminek az egyik példája ez a modern kézilabdacsarnok. A sport építi az egyént, fejleszti a közösséget és segít a békét is megőrizni. Én ugyan a sportért is felelős vagyok a jelenlegi kormányzati struktúrában, de természetesen napjainkban honvédelmi miniszteri minőségem az, ami az időm és a munkásságom nagyobb részét elviszi. Ez teljesen indokolt, hiszen az a béke, ami lehetővé tette ezt a példátlan fejlődést, ez most veszélyben van, és erre nagyon-nagyon oda kell figyelnünk. A béke a legnagyobb kincsünk. Mindent meg kell tennünk annak érdekében, hogy ezt a békét megőrizzük – mondta Szalay-Bobrovniczky Kristóf, és megjegyezte: a szomszédban zajló háborúban azonnali tűzszünetre és azonnal induló béketárgyalásokra van szükség. Ha a béke megmarad, akkor még több ilyen intézmény jöhet majd létre, még több helyen tudunk a sportnak tisztelegni és hódolni.