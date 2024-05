A Kézilabda Munkacsarnok-fejlesztési Program keretében 17 helyszínen épülnek központi költségvetési forrásból kézilabdacsarnokok, köztük Demecserben is. A koncepció szerint ezen épületek elsősorban a helyi kézilabdasport edzéseinek és bajnoki mérkőzéseinek adnak otthont, de iskolai testnevelésórákat is tarthatnak bennük. A demecseri csarnok átadását csütörtök délután tartották, s az ünnepségen részt vett Szalay-Bobrovniczky Kristóf honvédelmi miniszter is. Köszöntőbeszédében úgy fogalmazott: ámulva nézi, hogy ez a térség milyen sokat fejlődött az utóbbi időszakban.

– A közös sikerek eredményeként immár Demecserben is modern körülményeket biztosíthatunk a sporthoz, ami építi az egyént, és fejleszti a közösséget – mondta, majd nyomatékosította, hogy a fejlesztések, amik ezt a térséget is jellemzik, csak békében valósulhatnak meg. A tárcavezető ezek mellett a háború szörnyűségeire és a béke fontosságára is felhívta az ünnepségen résztvevők figyelmét.