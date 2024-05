Régóta terjed a hír az interneten, miszerint ha fordítva ütjük be a PIN-kódunkat az ATM-be, azzal értesíthető a rendőrség. Állítólag ezzel a pénzautomata ugyanúgy kiadja az összeget, mintha az eredetit gépelnénk be, azonban a rendszer vészjelzésnek érzékeli. A témában Vincze Sándor pénzügyi tanácsadót kérdeztük, aki elmondta: ez az érdekes kis teória csupán egy álhír.

Hibás kódnak érzékeli

– A fordított PIN-kód beütése nem fogja engedni, hogy pénzt vegyünk fel, ahogy a rendőrséget sem értesíti. Tekintve, hogy az ATM számítógépe egyszerű parancsokkal működik, teljesen mindegy, hogy milyen sorrendben adjuk meg a számokat – kezdte a szakember, s hozzátette: ha helytelenül írjuk be a kódot, a rendszer automatikusan hibás jelszónak fogja azt érzékelni, így rögtön visszadobja a tranzakciót. Vincze Sándor még azt is hozzátette: ha ez az állítás igaz lenne, a hatóságok, bankok már kiadtak volna erről szóló közleményeket. A szakértő szerint az internet számos veszélyt rejt: számos olyan híresztelés terjed, amellyel vigyázni kell, emellett rengeteg csaló keresi itt az áldozatait.

A tanácsadó szerint vannak módszerek, amelyekkel elkerülhetjük, hogy esetleg ki akarjanak rabolni készpénzfelvétel közben. Mint megtudtuk: úgy előzhetjük meg legkönnyebben az ilyen eseteket, ha a napi készpénzlimitünket változtatjuk.

– Minden bankkártyánál létezik már készpénzfelvétel-korlátozás. Ezzel szabályozhatjuk, hogy akár havonta vagy naponta mennyi összeget vehetünk ki a pénzváltó automatákból. Jó elkerülési stratégia lehet, ha ezt olykor módosítjuk. Amennyiben már elértük az aznapi limitet, az ATM nem fogja engedni a készpénz felvételt – mondta a pénzügyi tanácsadó. Azt is elárulta, hogy ezeknek a korlátozásoknak többféle módjuk létezik, kártyás fizetésnél, terminálos felvételnél és online tranzakcióknál is különböző lehetőségek léteznek. Emellett az okostelefonok ma már képesek a kártyaadat bevitelével a fizetésre, illetve ismert még a PayPass-os megoldás is: ezek nagyban megkönnyítik a vásárlásokat, így nem muszáj készpénzt használnunk.

Legjobb megoldás a bankkártya

Vincze Sándor mindenkinek azt javasolja, ha teheti, elsősorban inkább a bankkártyás fizetést válassza, mivel az ilyen fizetések nyomon követhetőek.

– A bankoknak már van arra biztosításuk, ha online lopnak meg minket: képesek visszaszolgáltatni az összeget a sértettnek. Készpénz esetén azonban ezt sehogy sem tudják megtenni – mondta a szakértő, aki szerint utóbbi helyzetben már csak a rendőrség tehet lépéseket: esetleg büntetőeljárás során lehet visszaigényelni a pénzt, de ez már sokkal bonyolultabb.

A pénzügyi tanácsadó ugyanazt javasolja a csalásokkal kapcsolatban, mint a rendőrség: ha már megtörtént a gond, tiltsuk le a bankkártyánkat, és értesítsük a rendőrséget. – Olyan esetek is előfordulnak, amikor a bank észleli azt, ha valaki csalás áldozatává válik, és azonnal intézkedik az ügyben.

Vincze Sándor szerint sajnos azonban minden figyelmeztetés ellenére csapdába esnek az emberek. Ennek oka, hogy döntő többségük kevés időt szán arra, hogy az ilyen és ezekhez hasonló csalásokról előzetesen informálódjanak, vagy a fals híreknek utánajárjanak. Amíg ez a probléma fennáll, addig nem lehet sok mindent tenni.