Friss aszfaltozáson állva adták át a nyíregyházi Északi temető felújított Pazonyi úti bejáratát kedd délelőtt, a beruházásra régóta vártak már a temetőbe látogatók. Dr. Kovács Ferenctől, Nyíregyháza polgármesterétől, Pénzes Tibortól, a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Temetkezési Kft. ügyvezetőjétől és Halkóné dr. Rudolf Éva önkormányzati képviselőtől megtudtuk: a felújítások során a bejárat kibővült, valamint külön forgalmi sávok épültek. A munkálatokhoz a nyíregyházi önkormányzat 28 millió forint fejlesztési forrást biztosított.

Korszerű beléptetőrendszert alakítottak ki a temető bejáratánál

Fotó: Sipeki Péter / Forrás: archív, Sipeki Péter

A temető bejáratnál egyszerűbb a közlekedés

– A bejárat a korábbi öt méterről nyolc méteresre szélesedett ki. Elkülönítettük a gépjármű és a gyalogos forgalmi sávokat, kialakult egy korszerű sorompós beléptető rendszer, továbbá egy egyirányú kanyarodó sávot is kiépítettünk, amellyel könnyebben megközelíthetőek az út felőli parcellák – részletezte az ügyvezető, s még hozzátette: a bejáratnál a porta épületét is felújították és kihelyeztek egy női, egy férfi és egy mozgáskorlátozottaknak való mellékhelyiséget is.

Pénzes Tibor még azt is elárulta: várhatóak még változtatások az új beléptető kapunál. – Automatizált lesz a belépő forgalom számára a bejutás, itt az önkormányzat által megadott összeg megfizetésével jöhetnek be az autósok, továbbá fizető automatát is kihelyezünk majd. Ezzel is szeretnénk könnyebbé tenni a bejutást és elkerülni a nagy tumultust, különösen mindenszentekkor – ismertette.

Dr. Kovács Ferenc polgármestertől még azt is megtudtuk: korábban rengeteg volt a kerékpáros baleset a Pazonyi úti bejárat környékén, így a közbiztonság kialakítása a Korányi úti bejárathoz hasonlóan itt is fontos volt. – Kijjebb raktuk a korábban közvetlen a kapu előtt húzódó kerékpárutat, s reméljük, ezzel csökkenthetőek a balesetek – mondta a polgármester, aki még kiemelte: az Északi, valamint a város önkormányzatához tartozó borbányai, nagyszállási peremkerületi köztemetőkben is facsemetéket ültettek.