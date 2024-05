Kötelező lesz a feketedoboz az új autókban idén júliustól. Az adatrögzítőből megtudható, hogy a sofőrök milyen sebességgel hajtottak, és az is, hogy fékeztek-e egy baleset előtt. Az új szabálytól azt várják, hogy a sofőrök kevesebbet szabálytalankodnak majd, és a feketedoboz segíthet a balesetek elemzésénél is. Nem is ez az egyetlen eszköz, amit az új autókba be kell majd szerelni.

Forrás: tenyek.hu