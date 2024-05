Izgatottan várták az érkezőket a kutyák péntek délelőtt a Nyíregyházi Állategészségügyi Telepen, ahol egy különleges családi örökbefogadási napot szervezett a NyírVV Nonprofit Kft. és Nyíregyháza önkormányzata. – Ezt a rendkívüli, egésznapos örökbefogadó rendezvényt a korábbi évekhez hasonlóan idén is azért szerveztük, hogy lehetőséget teremtsünk a látogatásra azok számára is, akik csak munkaidő után jöhetnek el hozzánk – mondta Rónaszéki Péter, a telep állategészségügyi csoportvezetője.

Bemutatókkal és vetélkedőkkel is készültek a gyerekeknek a közterület-felügyelet kollégái

Fotó: Sipeki Péter / Forrás: Archív fotó: Sipeki Péter

Cél a nagyszámú örökbe adás

A nap folyamán a családokat különféle bemutatók és játékok várták. A közterület-felügyelők játékos vetélkedőkkel, a Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár könyvajánlókkal és papírszínházzal, más szervezetek pedig kutyás bemutatókkal készültek. Dr. Kása Brigitta, a Nyíregyháza polgármesteri hivatalának aljegyzője, hatósági főosztályvezetője elárulta: a családi programok bevonásával az volt a cél, hogy minél többen eljöjjenek, s megismerhessék a telepet, valamint azt, milyen munkaterületek vannak, amelyeket kutyákkal végeznek. – A nap folyamán segítő, vakvezető, rendőrjárőr, valamint NAV kereső kutyák is érkeznek – egészítette ki az osztályvezető, s még hozzátette: a Szállási úti telep jelenleg 108 férőhellyel rendelkezik, jellemzően befogott kóbor, illetve olyan kutyák kapnak helyet, amiktől a gazdáknak meg kellett válniuk. – Jelenleg 60 kutya vár új otthonra, nekik szeretnénk is most családot találni. A mai napon úgy látjuk, ezt a célt sikerül is majd elérni. Azt is szeretnénk, hogy az emberek lássák, hogyan is működik egy ilyen hely, hiszen nagyon sok tévhit kering róluk. Nyíregyházán több lépcsős fejlesztéssel egy európai szintű telepet hoztunk létre, ahol nem altatunk kutyákat, hanem a megmentésükre törekszünk – fejtette ki az aljegyző.

Sok kutya talál gazdára

Az állategészségügyi telepen több éves hagyománya van ennek a rendezvénynek, sok kutyus talált már így gazdára.

– Az elmúlt évek tapasztalatai azt mutatják, hogy népszerűek az emberek körében ezek a napok, különösen a délutáni időszak forgalmas. Ilyenkor felbolydul a telep, s viszonylag szép számmal adhatunk örökbe kutyákat. Éppen ezért bízunk benne, hogy a mai nap sem lesz másképp – mondta derűlátóan Rónaszéki Péter is, akitől még azt is megtudtuk: a délelőtti órákban már örökbe is fogadtak egy kölyök, illetve egy fiatalabb felnőtt ebet.

A különleges napon a Nyíregyházi Segítőkutya Alapítvány is képviseltette magát egy terápiás és vakvezető kutyabemutatóval. A csapat korábban a Kutyázz Nyíregyháza programon is közreműködött és segítette az önkormányzat munkáját a rendezvényen.

Fekete Szilvia, az alapítvány egyik önkéntese is jelen volt ezen az örökbefogadó napon. Szilvia terápiás kutyaképzőként több ebbel is együtt dolgozott már, jelenleg négy kutyája van, ebből kettő terápiás vizsgát tett.

– Állat asszisztált foglalkozásokat tartunk fogyatékosoknak, gyerekeknek, időseknek és más csoportnak is. Ezeken a foglalkozásokon mindig kitérünk a felelős állattartás fontosságára is, így már egészen kicsi kortól tanítjuk rá a gyerekeket. Az alapítványunknál is vannak alkalmas habitusú keverék kutyák, amiket terápiás kutyának lehet tanítani – ismertette a kutyaképző, aki szerint országszerte sok jó példát találhatunk olyan esetekre, ahol mentett kutyát képeztek segítő vagy akár vakvezető kutyának.