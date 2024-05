Dudálva köszöntötték a forgalomban autózó sofőrök a nyíregyházi Krúdy Gyula Gimnázium 12. A osztályának diákjait. A fiatalok két lovas kocsin ülve, hangosan énekelve járták be a várost kedd este, hogy szerenádot adhassanak a tanáraiknak. Összesen négy helyet érintettek, az utolsó állomásként az osztályfőnökükhöz vezetett az útjuk. Mint azt megtudtuk: teljesen váratlanul jött az ötlet, hogy így tegyenek eleget ennek a hagyománynak.

Először poénnak hitték

A matematika tagozatos végzős osztály diákjai az iskola előtt gyülekeztek, majd elbúcsúzva a fotózkodó szülőktől, el is indultak az első helyszínre.

– Egyik osztálytársunk apukájától származott az ötlet. Ő szervezte meg az egészet, a szülői munkaközösség közreműködésével – mesélte lapunknak az egyik diák, Zsenyuk Ádám, aki bevallotta: elsőre el sem hitték, hogy valóban lovas kocsikkal fogják körbejárni a várost. – Akkor tudatosult bennünk igazán az egész, amikor az iskola előtt megálltak a szekerek. Elsőre inkább csak poénnak tűnt a dolog, de a mi osztályunkban az ilyen poénok mindig valósággá válnak – mondta az érettségi előtt álló fiatal, aki már nagyon várja a pénteki ballagási ünnepséget, s azt, hogy elkezdődhessen a nagybetűs élet: építészmérnöki pályára készül, Budapesten tervezi a továbbtanulást.

Minden évben érkezik felkérés

Orosz György és a barátai kocsikáztatással és mezőgazdasági munkákkal foglalkoznak. Hozzájuk érkezett a felkérés, hogy körbevigyék a szerenádozó osztályt a városban.

– Minden évben kapunk ilyen jellegű felkéréseket, a Krúdy Gyula Gimnázium korábban is igényelte már a szolgálatainkat – adta tudtunkra a kocsis, s még hozzátette: ezek a felkérések általában ismerősökön keresztül érkeznek.

Orosz Györgytől még megtudtuk azt is: sajnos, már nem akkora az érdeklődés a szekérbérlésre, mint régebben, de évente két-három alkalommal továbbra is megkeresik őket hasonló programokkal.

– Az idén ez az első szere­nádunk, előtte a Pagony Hotelben voltunk családi napon. Általában konkrét helyszínekre megyünk, a városban a forgalom miatt ritkábban kocsikázunk – mondta még a kocsis, aki társaival óvatosan és megfontoltan vezette végig a kivilágított szekereket az utakon – figyelve a lovak és az utasok biztonságára.