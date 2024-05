– A Madarak és Fák Napját már 122 éve megünnepeljük itthon. Chernel István madarász nevéhez fűződik, akit ebben Apponyi Albert gróf is támogatott. Később Klebelsberg Kuno érte el, hogy törvénybe foglalják és hivatalos legyen ez a nap – ismertette az igazgató, aki a szülinapos és névnapos ovisok közül választotta ki azokat a kis segítőket, akikkel közösen ültette el az Országos Erdészeti Egyesület koordinálásával választott fát. Az igazgató elárulta: több mint tíz olyan fafaj található a botanikus kertben, amelyeket hasonlóan választottak ki és ültettek el korábban. Halkóné dr. Rudolf Éva, a Nyíregyházi Egyetem kancellárja is segített a faültetésben. Elmondta: a botanikus kertben folyamatosan folynak a karbantartási munkálatok, az egyetem vezetősége szeretné, ha a hely teljesen új külsőt kapna.

Erdészektől tanulhattak

A csoportok számos feladatot oldottak meg, s közben új ismeretekkel gazdagodtak: megtanulták, hogyan kell összerakni egy etetőt, vagy ellenőrizni egy odút, s azt is, miként gyűrűzik meg a madarakat, s hogy az egyes fajoknak mik a legjellemzőbb tulajdonságai. – Több állomáson fogadtuk a gyerekeket, mint a korábbi években. A botanikus kertnek és a Magyar Madártani Egyesületnek hála a Nyírerdő Zrt. erdészei, illetve a Pál Miklós Erdészeti Erdei Iskola oktatói is eljöttek, hogy tanítsák a kicsiket – mondta Szokolovszki Géza, aki részletesen bemutatta a madárgyűrűzés folyamatát. – A gyűrűzés kétféleképpen történik: egyrészt felnőtt madarakat gyűrűzünk, őket egy speciális hálóval fogjuk meg. A gyűrűző vizsgával rendelkező kolléga óvatosan beteszi az állatot egy puha zsákba, s a lehető leggyorsabban megjelöli. A kifejlett egyedek esetében feljegyzik a testsúlyt, fajtát, testhosszt. A másik változat a fiókák gyűrűzése, ami egy nagyon aranyos és különleges dolog – részletezte, s hozzátette: azokat a fiókákat jelölik meg, amelyek már elég nagyok a gyűrűhöz. Megtudtuk: nemrégiben szalonka fiókákat gyűrűzhettek az erdészek, ami nagyon ritka. Hőkamerával sikerült a rejtő színű, talajon fészkelő fajra rábukkanni. – Amióta hivatalosan is létezik ez a módszer hazánkban, mindössze 15 szalonka fiókát sikerült megjelölni – tudtuk meg.

Az ovis csoportok legtöbbje egyenruhában vett részt a programokon, hogy messziről is látni lehessen, ki melyik intézményhez tartozik. A nagyobbak is élvezték, hogy kicsit kiszabadulhattak az iskola falai közül. Többen a fűben ülve sütkéreztek a napfényben, mások pedig hamar bekapcsolódtak a programokba. A gyereksereg egyre csak bővült: a faültetés után is folyamatosan érkeztek a jókedvüknek hangot adó ovisok és iskolások, így több száz gyermekkel telt meg a botanikus kert.