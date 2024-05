Már javában készül a múzeumfalu a pünkösdi ünnepre. Május 19-én és 20-án tradicionális programokkal várják az érdeklődőket. A vasárnap a hagyományokhoz hűen úgynevezett Értékes napot tartanak. A vármegyei Értéktár megannyi épített- és szellemi örökségét, kincsét mutatják be ilyenkor. A vendég Szatmárcseke lesz, a Szatmár Néptánc és Népművészet Egyesület. A kapunyitás 10 órakor lesz, ahogyan hétfőn is, amikor is megválasztják a pünkösdi királyt és királynét.