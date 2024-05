– Azt tapasztalom, hogy már nemcsak a nagyvárosi, de a pócsi gyerekek sem nagyon tudják, hogy keletkezik a tojás, s nem ismerik a kacsát, a libát, a kecskét, a bárányt, ezért az első ötletem az volt, hogy ezen a helyen állatbemutatót alakítsunk ki, s később döntöttünk a tájház létrehozása mellett – mondta Papp Bertalan polgármester, aki kiemelte Tárbály István segítségét, aki azért is viselte a szívén a ház felújítását, mert a falai között született.

Máriapócs értékei

– Egy járda, egy játszótér vagy éppen egy tájház talán nem világraszóló beruházások, de az életünk velejárói, s a helyi közösségek szegényebbek lennének nélkülük – így fogalmazott dr. Simon Miklós országgyűlési képviselő, aki a polgármester szavaira utalva azt mondta, van még mit tenni azért, hogy a fiatal generációk megismerjék a hagyományainkat, s elődeink életmódját.

– A tájház ünnepélyes avatása közös nemzeti értékeink átadásáról szól – jelentette ki Schaller-Baross Ernő EP-képviselő, aki arról beszélt, hogy Magyarország Európa utolsó templomépítő nemzete. – Vannak olyan országok, ahol a templomokat étteremmé vagy parkolóházzá alakítják, máshol tájházakkal történik meg ugyanez. Nálunk viszont szerencsére ezzel ellentétesek a folyamatok, az elődeink életét bemutató intézmények pedig nemcsak a múltról mesélnek: az identitásunk részei is – tette hozzá.

Szenes vasaló, rokka, szakajtó

– Büszke vagyok arra, hogy a felmenőim révén egy kicsit felvidéki s egy kicsit Zala megyei is vagyok, de győrinek is vallom magam, ahogy a Mikecz-ág révén szabolcsinak is, egy évekkel ezelőtt történt esemény miatt pedig Máriapócshoz is kötődöm – jelentette ki Szalay-Bobrovniczky Vince civil és társadalmi kapcsolatokért felelős helyettes államtitkár. Elmondta: privát látogatáson járt a városban, s elvonult a kegytemplomban, ahol egy kegyelmi pillanatban volt része, ez pedig mélyen rögzült benne, s azóta is sokszor az eszébe jut. Emiatt külön is örül annak, hogy ez a beruházás megvalósult – tette hozzá.

Miután Pindzsu István atya megáldotta az épületet, bejártuk a tájházat, amiben szenes vasaló, rokka, teknő, rosta, szakajtó idézi a régmúltat, a falakon pedig a fotók mellett mézeskalácsok utalnak az előző generációk mindennapjaira.