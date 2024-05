A korszerűsített épületet és vadonatúj udvart csütörtök késő délután adták át. A rendezvényen jelen volt dr. Fekete Károly, a Tiszántúli Református Egyházkerület püspöke, dr. Gaál Sándor, a Nyírségi Egyházmegye esperese, dr. Simon Miklós országgyűlési képviselő, Máté Antal, Nyírbátor polgármestere és dr. Fürjes Zoltán egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős helyettes államtitkár.

Dr. Fürjes Zoltán a jelenlévőknek elmondta, a kereszténység a magyarság megtartó ereje. – Anno, a történelem viharában többször is megóvta Magyarországot a hit, és manapság is támaszkodhatunk erre. A kereszténység olyan normákat ad, melyek a társadalmi együttélés alapját is képezik – fogalmazott.

További részletek hamarosan.