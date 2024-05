Igényes környezetben pihenhetnek

Dr. Kovács Ferenc polgármester szerint felemelő érzés, hogy a két éve épült sportpálya és a szupermenza kialakítása mellett végre ez az udvar is új külsőt kaphatott. A legújabb fejlesztés 25 millió forintból valósult meg. – Komolyan vesszük és teszünk is érte, hogy a gyermekek és az itt dolgozók számára a körülmények a lehető legjobbak legyenek. Több intézmény is megújulhatott az elmúlt években: az összes helyi óvodát, bölcsődét is felújítottuk, és az iskolák is folyamatban vannak – sorolta a polgármester, s még kiemelte: ezek mind nagyon fontosak a gyermekek és a város jövőjének szempontjából.

Dr. Vinnai Győző szerint ünnepi pillanat, hogy az intézmény tantermei mellett már a belső udvarban is 21. századi körülmények vannak. A képviselő kijelentette: ez a fejlesztés azért is jelentős, mert így a fiatalok igényes környezetben pihenhetnek.

– Úgy érzékeljük, a gyerekek szeretnek idejárni, s ennek érdekében a szülők is sokat tesznek és összefognak – tette még hozzá az országgyűlési képviselő, aki szerint három feltétel kell ahhoz, hogy egy intézmény jó legyen: a színvonalas oktatás, a tehetséggondozás és az esélyteremtő oktatás, ezekkel csökkenthetőek a társadalmi hátrányok.