– Elődeink olyan történelmet írtak, amelyből bármikor erőt meríthetünk, és büszkén tovább örökíthetjük azt gyermekeinkre. De ez egyben kötelez is minket arra, hogy a jelenben és a jövőben is mindent megtegyünk Nyíregyháza fejlődéséért, az itt élők boldogulásáért – zárta ünnepi gondolatait a polgármester, és megköszönte a testvérvárosok együttműködését, azt kívánva, hogy szeretetben és bőségben fejlődhessenek tovább városaik. Elhangzott az is, az idei különleges év: 20 éves a testvérvárosi kapcsolat Nyíregyháza és Ivano-Frankivszk között, szeretnék tovább erősíteni kapcsolataikat a kultúra, az oktatás, a sport terén, valamint az üzleti és a gazdasági szférában is.