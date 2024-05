Ez év februárjában fogalmazódott meg több osztálytársam részéről, hogy 50 éves általános iskolai ballagásunk alkalmából osztálytalálkozót szervezzünk. Takács Béla és Bartha Józsefné Hornyák Ilona megkerestek ezzel a gondolattal melynek nagyon örültem és én is segítettem a szervezésben. Felvettük a kapcsolatot az iskolatársainkkal, valamint két tanárunkat is sikerült felkeresni, akik örömmel fogadták el a meghívásunkat. Az itt élő osztálytársak közreműködése nélkülözhetetlen volt a találkozó lebonyolításában. Végül tizenöt osztálytársunk jött el a tizennyolc közül, hárman családi okokból, illetve külföldi tartózkodás miatt nem tudtak velünk ünnepelni. Sajnos néhányan már eltávoztak az élők sorából, ezért ellátogattunk a temetőbe is. A délután osztályfőnöki órát tartottunk, ahol tájékoztattuk egymást az elmúlt 50 év eseményeiről. Ezt követően elfogyasztottuk a vacsorát, majd egy kötetlen beszélgetés keretében ajándékkal leptük meg a jelenlévő tanárainkat: Tordai Tiborné Marika, valamint Dajka Lajosné Katika tanárnőket. A vendéglátást biztosító iskolavezetésnek hálásak vagyunk a segítségért és ezúton is köszönjük a közreműködést. Nagyon jó volt a találkozó, nagy élmény volt, sok információval lettünk gazdagabbak, örömteli volt az egész délután. Többen kérték, hogy öt év múlva ezt ismételjük meg, amelynek – ha egészségünk is engedi – nagyon szívesen és boldogan teszünk eleget.

Fodor László