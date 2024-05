Amint arról beszámoltunk, Záhonyban a járási hivatal új épületét adta át kedden Navracsics Tibor közigazgatási és területfejlesztési miniszter. Vármegyei körútját Nyíregyházán zárta, a vármegyeházán tartott sajtótájékoztatóján arról beszélt: számos adat bizonyítja, hogy Szabolcs-Szatmár-Bereg megye szakítani tudott azzal a hagyományosan elkönyvelt pozíciójával, miszerint az ország egyik legszegényebb vármegyéje.

– Számos olyan döntés született és beruházás valósult meg, amelyek eredményeként a közeljövőben Nyíregyháza, illetve az egész vármegye egy gyorsabb növekedési pályára állhat, amit a szomszédban zajló háború is csak kis mértékben tud gátolni vagy mérsékelni. Nyíregyházán már most látszik, hogy az elmúlt években dinamikusan növekedett. A megyeszékhelyek közül a tizedik helyet foglalja el, ha az egy főre eső adóerőt nézzük, ezzel a középmezőnyben van, s az új beruházások, amelyek az elkövetkező időszakban Nyíregyházán megvalósulnak, vélhetően még tovább fogják erősíteni a pozícióját – hívta fel a figyelmet a miniszter. Majd azzal folytatta, Nyíregyháza éves szinten 4 milliárd forint szolidaritási hozzájárulást fizet be a költségvetésbe, ez is jól mutatja a nemzetgazdasághoz hozzátett erejét.

– Ez egy olyan hozzájárulás, amellyel a felzárkózó településeket, így a térség felzárkózó településeit is támogatja a megyeszékhely. Ugyanakkor az a célunk, hogy lehetőség szerint ne csak Nyíregyháza, hanem az egész térség növekedési pályára álljon, a vármegye is az ország növekedési pólusa legyen. Jó esély van erre, ha a Nyíregyháza-Debrecen-Miskolc tengelyt nézzük, s az itt megszületett beruházási döntéseket, melyek révén fejlődhet a gazdaság, ezzel párhuzamosan tovább csökkenhet a munkanélküliség is – fejtette ki dr. Navracsics Tibor. A miniszter szólt látogatásának másik céljáról is: a vármegyei kormányhivatal munkájáról is egyeztetett. A szabolcs-szatmár-beregi kormányhivatalt az egyik legjobban teljesítő hivatalnak nevezte, ahol a szükséges humánerőforrás, a professzionális munkaerő rendelkezésre áll, és az állampolgárok kiszolgálása is gyors. Hozzáfűzte: az átlagos ügyintézési idő az országos átlagnál is alacsonyabb ebben a vármegyében. Néhány területet említett, ahol szakemberhiányt tapasztalnak: az állatorvosit, a humánorvosit, de a gyámügy és a gyermekvédelem területén is megfigyelhető a fluktuáció.