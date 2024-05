Tóth Imre alelnök kijelentette: az ellenzéki szervezet kampányában olyan tervek szerepelnek, amelyeket már megvalósított a városvezetés, vagy folyamatban van a kivitelezésük. Ezek közül többet fel is sorolt az elnök, Halkóné dr. Rudolf Éva, aki hangsúlyozta: az adóforintokat a nyíregyháziak érdekében használják fel, ilyen a környezetvédelem vagy a gazdaságfejlesztés. – Sehol nem épült annyi biztonságos gyalogátkelőhely, csomópont vagy körforgalom, mint az elmúlt 14 évben Nyíregyházán – emelte ki. Hozzátette: a közbiztonság területén számos beruházás, intézkedés szolgálja a városlakókat, és ez egy folyamatosan napirenden lévő téma. Az elnök a Júlia fürdőt is szóba hozta, s kijelentette: a fürdő megmentésén, megnyitásán továbbra is dolgozik a városvezetés. Kitért arra is, hogy nagymértékben csökkentették a földutak számát, de a város hatalmas lemaradásban volt e téren, amikor átvették a vezetését.