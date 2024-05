– Egy rollerrel is lehet több százezer forintos kárt okozni egy autóban, éppen ezért nem mindegy, hogy az érintett közlekedési eszköz rendelkezik-e biztosítással, vagy sem. Ugyanakkor arra is fel kell készülniük a közlekedőknek, ha a szabályozások miatt az erősebb e-rollereknek a városokon belül a közúton kell közlekedniük, hasonlóan egy mopedhez. Amennyiben segédmotoros besorolást kapnak egyes rollerek, kötelező lesz a vezetőnek a sisak viselése is. Nem tudjuk, milyen lesz a pontos szabály, ám az biztos, hogy az autósok sokkal nehezebben észlelnek majd az úton egy csendes elektromos rollert, mint egy mopedet. A láthatóságuk is fontos kérdés, mivel egy viszonylag kis közlekedési eszközről beszélünk, és abban biztos vagyok, hogy nem mindegyik rolleres tesz majd eleget a kötelező jobbra tartásnak – tekintett a jövőbe Hagymási Sándor, majd rávilágított: örvendetes lenne, ha valóban kötelezővé tennék a felelősségbiztosítást a most még be nem kategorizált közlekedési eszközökre is.