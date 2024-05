– Ezt alapvetően három csoportba lehet sorolni. Az egyik és legfontosabb a különböző rendszerek, amelyek Nyírbátorban már évek óta folyamatosan bővülnek és egyre több kategóriában, egyre több célcsoport számára biztosítanak részben kedvezményesen elérhető szolgáltatásokat, részben anyagi támogatásokat. A másik csoportba a helyieknek nyújtott szolgáltatások és a számukra elérhető városi programok tartoznak. A harmadik csoportba sorolható a városban összeállított, a teljes társadalom valamennyi rétegét és korosztályát érintő színes kulturális rendezvények biztosítása – részletezte Máté Antal.

Nyírbátorban folyamatosan fejlődik az infrastruktúra

Fotó: NYÍRBÁTORI ÖNKORMÁNYZAT

Segítség mindenkinek

A lakossági támogatások körét már évek óta folyamatosan bővítik, az önkormányzat igyekezett mindig figyelembe venni, hogy minden társadalmi csoport és korosztály egyenlően kapjon ezekből a támogatásokból, hiszen a legfiatalabbaktól kezdve a legidősebbekig mindenki igényelhet vagy alanyi jogon kaphat anyagi vagy tárgyi juttatásokat. Az újszülött gyerekek már a születéskor babacsomagot kapnak a várostól, és az első pár hónapos korukban adható Rotarix védőoltást is ingyenesen biztosítja az önkormányzat. – A fiatalokat diákösztöndíjjal, kedvezményes internet-hozzáféréssel segítjük, és az Úszó Nemzet Programon keresztül ingyenes úszásoktatásban is részesülhetnek. Már a családalapítást is kiemelt célnak tekinti az önkormányzat, ezért 600 ezer forint vissza nem térítendő támogatásban részesül minden fiatal az első lakásuk megvásárlásához, megépítéséhez. A gyerekes szülőkre is gondoltunk. Idén már második alkalommal szervezzük meg a minden nyírbátori gyerek számára elérhető nyári napközis tábort, amely hét héten keresztül várja a gyerekeket feltételek, kapacitás vagy létszámkorlát nélkül – fejtette ki a polgármester, és hozzátette: az idős korosztályról sem feledkezik el a város, hiszen folyamatosan, már a Covid ideje alatt is, segítették őket a járvánnyal kapcsolatos nehézségek, akadályok leküzdésében. Akkor vezette be az önkormányzat azt a vitamincsomagot, amit azóta is évente eljuttatnak az idős embereknek.

Folytatódik az önkormányzati nyári-napközis tábor

Fotó: NYÍRBÁTORI ÖNKORMÁNYZAT

Nyírbátori kedvezményrendszer

A városkártya program egyedi lehetőséget biztosít a nyírbátori lakcímmel rendelkezők számára, hiszen folyamatosan közel száz rendezvényre, programra, szolgáltatásra vagy helyszínre lehet a kártyával kedvezményt igénybe venni, vagy adott esetben bizonyos szolgáltatásokat, programokat teljesen ingyenesen látogatni. A program nagyon népszerű, hiszen az elmúlt években a lakosság közel 70 százaléka kiváltotta a városkártyát, amit kulturális rendezvényeken, színház- vagy fürdőbelépők megváltásakor előszeretettel használtak, csak hogy a három talán legnépszerűbb területet említsük. Évről évre, rendezvényről rendezvényre egyre többen élnek a városkártya adta kedvezményekkel.

– Nyírbátorban nagyon pezsgő a civil élet is, a hagyományos civil szervezetek mellett nagyon színes a kulturális egyesületek és a sportegyesületek köre. Szerencsére az önkormányzat gazdasági erejénél fogva évről évre egyre több és több támogatást tud biztosítani ezeknek a civil egyesületeknek is. A növekvő támogatásokba egyre több civil szervezetet tud bevonni az önkormányzat, és egyre nagyobb mértékű finanszírozást tudunk nyújtani a számukra. Ezt az együttműködést tovább erősíti, hogy a város kulturális életében, rendezvényeinek megszervezésében a városban működő oktatási intézmények, civil szervezetek és sport­egyesületek hatékonyan és tevékenyen tudnak együttműködni, ezzel is tudjuk színesíteni a programokat – mondta Máté Antal.

Megújuló támogatások

– És hogy miért 2024 a családok éve? A költségvetés elfogadásával a képviselő-testület további programokat tudott beépíteni a családtámogatások, a civil támogatások körébe. Ezek közül szeretném kiemelni, hogy ebben az évben első alkalommal segítjük minden nyírbátori általános és középiskolás diák tanévkezdését 10 ezer forinttal. Nagyon jól működik az Idősügyi Kerekasztal, amelynek kezdeményezésére a város az időseknek nyújtandó vitamincsomag megduplázásáról döntött. Ettől az évtől két alkalommal biztosítjuk a vitamincsomagot, amely elsősorban az idősek egészségmegőrzését szolgálja. Ezen túlmenően szintén az Idősügyi Kerekasztal kezdeményezésére egy ingyenes látás- és hallásvizsgálat szűrőprogramot is elindítottunk, amelyben mindenki kérheti a részvételét, és az önkormányzat szervezésével a helyben működő egészségügyi intézmények közreműködésével egyeztetett időpontban ingyenes szűrővizsgálaton vehetnek részt az idősek – részletezte Nyírbátor polgármestere .

A település jövője elsősorban azon múlik, hogy a Nyírbátorban és a környékén élő emberek, családok mennyire érzik magukat biztonságban, mennyire érzik magukat jól a városban, mennyire érzik a jövőjüket kiszámíthatónak. A kialakított családtámogatási rendszer és a részükre biztosított szabadidős és kulturális programok, egyéb rendezvények mind ezt hivatottak szolgálni. Ez biztosítja és javítja a város, a térség és a vármegye lakosságmegtartó képességét. Ebben eltökélt Nyírbátor a jövőben is.