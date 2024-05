Nyírbélteket az utóbbi években nagyon sok beruházás tette még élhetőbbé, azonban mivel több elkészült projektnek nem volt hivatalos átadója, a hétfői nap egy komplex ünnepséggé vált, ami a helyi óvodások néptáncműsorával kezdődött. Bagdi Sándor, Nyírbéltek polgármestere köszöntötte a megjelenteket.

Többek között elmondta, hogy a piaccsarnokon kívül korszerűsödött a ravatalozó, megújultak a temető útjai, megszépült a közösségi ház belseje és a sportkomplexum is, de szeretnének még belterületi utakat is felújítani.

Seszták Oszkár, a Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Közgyűlés elnöke kifejtette: jó látni, hogy a TOP- és a TOP Plusz-források milyen jól hasznosulnak, amelyekből közösségi szolgáltatásokat lehet fejleszteni – ennek nagyon jó példája Nyírbéltek. A piaccsarnok lehetőséget teremt arra, hogy a helyi termelők árulhassák a portékájukat, s ez a település gazdaságát is fejleszti.

Komplex fejlesztés

Dr. Simon Miklós ország- gyűlési képviselő azt emelte ki, hogy Nyírbélteken minden beruházásnak nagyon örülnek, ilyen az útfelújítás vagy a polgármesteri hivatal energetikai rekonstrukciója, az idősek otthonának korszerűsítése, az elkészült csapadékvíz-hálózat, a Nyírbélteki Ökoturisztikai Látogatóközpont vagy a mezőgazdasági terménytároló.

– Örömmel nyugtáztam, hogy a római katolikus templom is szépen megújult. Ha mindent összevetünk, hat Terület- és Településfejlesztési Operatív Programban 800 millió forint érkezett Nyírbéltekre – részletezte az ország­gyűlési képviselő.

Kósa Ádám európai parlamenti képviselő először járt Nyírbélteken, s jelnyelven fejtette ki a megjelenteknek, hogy látszik, ez egy összetartó közösség, és sokat tesz azért, hogy megszépítse, s fejlessze a környezetét. Az Európai Unió valóban sok támogatást nyújt Magyarországnak, de a mögöttes tartalom sokkal fontosabb. Az Európai Unió egy békeprojekt, a két világháború után azért hozták létre, hogy ne legyen többet háború. Sajnos, néhány kilométerre a határtól súlyos a helyzet. Kiemelte, a magyar kormány fejlesztései és döntései a jövőben is a békét szolgálják.