Tartalmas kisfilmmel dokumentálták a két közgyűlés között eltelt időszakot a Nyíregyházi Televízió munkatársai. A képviselők a városháza Krúdy-termében ezt követően dr. Kovács Ferenc polgármester szóbeli kiegészítéséből megtudhatták, hogy Jászai Menyhért alpolgármester részt vett a lengyelországi testvérváros, Gorlice városnapján. Dr. Ulrich Attila alpolgármester online formában képviselte a várost az ukrajnai Ivano-Frankivszk megalapítása alkalmából rendezett megbeszélésen. Szintén a világhálónak köszönhetően ismerhették meg az izraeli testvérváros, Kiryat Motzkin új polgármesterét.

– A városlakók igényeit figyelembe véve Nyíregyháza 5 pontjára (a Búza téri Piaccsarnoknál, Nyírszőlősön a Szőlőszem Bölcsőde mellett, Oroson, a Fő utcán és a Tokaji úti vásártéren is) helyeztek ki új bankautomatákat, jövőre ez a szám megduplázódik – tette hozzá dr. Kovács Ferenc, majd közölte: – Közösségi Sportszervezeti díj elismerésben részesült a Nyíregyházi Sportcentrum a Sportszervezetek Országos Szövetségének budapesti küldöttgyűlésén. A díjat dr. Deutsch Tamás, a SOSZ elnöke adta át Kőhalmi Richárdnak, a Nyíregyházi Sportcentrum ügyvezetőjének.

Csökkent a regisztrált bűncselekmények száma

Nyíregyháza közbiztonsága került terítékre, Tóth Attila r. alezredes, kapitányságvezető számolt be a tavalyi intézkedések összegzéséről.

– A regisztrált bűncselekmények száma az előző évhez képest tovább csökkent. Ez az adat már nem éri el a kétezret. Csak viszonyításképpen: 2010-ben hatezer felett volt a hasonló mutató. A közterületen elkövetett bűncselekmények száma az elmúlt évben 1108-ról 934-re csökkent. A lopásokban és a zárt gépjárművek feltörésében stagnálás tapasztalható – derült ki Tóth Attila felszólalásából, aki nyilvánosan köszönetet mondott a Kelet-Magyarországnak és a Szabolcs Online portálnak „a hiteles, korrekt, nem szenzációhajhász tájékoztatásért”.

Bejelentette, hogy Bajnai Kálmán rendőr őrnagy lett az Érkerti Rendőrőrs őrsparancsnoka. Részletes tájékoztató hangzott el a Nyíregyházi Katasztrófavédelmi Kirendeltség tavalyi tevékenységéről, és beszámoltak a Nyíregyházi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság előző évi munkájáról is. Gerebenics Károly tű. ezredes, katasztrófavédelmi kirendeltség-vezető, Oszlár Gábor tű. őrnagy, tűzoltóparancsnok és Varga Béla tű. dandártábornok, a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság igazgatója beszámolója is elismerést váltott ki – mindegyik napirendi pontot egyhangúlag, húsz igennel fogadtak el a képviselők, akik a helyi buszközlekedést is példaértékűnek ítélték meg.