– Minden korábbinál fontosabb európai parlamenti választások jönnek. Ezt sokszor elmondtuk már, ugyanakkor ami ma az Európai Unióban zajlik, az abszolút alátámasztja ezt a mondatot – hívta fel a figyelmet Kövér László, a Magyar Országgyűlés elnöke szerdán Nyíregyházán, a Váci Mihály kulturális Központban rendezett lakossági fórumon. Kiemelte, e kijelentés nem csupán hazánkra, hanem az EU minden tagállamára igaz.

A rendezvényen jelen volt dr. Kovács Ferenc, Nyíregyháza polgármestere is. Mint mondta, a választások előtt mindig meg kell fogalmazni, hogy mi a kulcstéma, mi a lényeg. Ráadásul most nem is egy választás lesz, hanem egyszerre kettő (önkormányzati és EP-választás), melyek összefüggésrendszere is érdekes kérdéseket vet fel. Ezen összefüggésekről beszélt a házelnök is, aki rámutatott, a mögöttünk álló időszakban volt tíz kiváló és fejlődésben gazdag esztendő, egészen az orosz–ukrán háború kitöréséig.

„Boldog békeidők”

– A történelmünkben nincs még egy olyan időszak, amikor ilyen ütemű gyarapodás ment volna végbe hazánkban, mint 2012 és 2022 között. Legutóbb az első világháborút megelőző „boldog békeidők” voltak azok az évek, amik ilyen lehetőségeket teremtettek. Egymillió új munkahelyet teremtettünk és a gazdasági növekedés a korábban említett tíz évben időszakban folyamatosan az EU átlaga fölött volt. Rövid idő alatt javultak a népességi mutatók is, bár még mindig messze vagyunk attól, hogy megállítsuk a népesség fogyását és létszámában is gyarapodjon a magyarság – tudatta Kövér László, aki szerint büszkének kell lenni az elmúlt évek eredményeire.

– Abban is szerencsések vagyunk, hogy olyan generáció tagjainak mondhatjuk magunkat, akik egy viszonylag békés időszakban nőttek fel. A több éven át tartó béke miatt viszont sokan nem gondolták, hogy velünk is megtörténhet az, ami a szüleinkkel, nagyszüleinkkel megtörtént, hiszen ők átélték 1956 vagy éppen a második világháború borzalmait. Meg kell állítani a háborút pártoló őrületet, mivel ha nem így teszünk, az utánunk jövő generációnak sokkal rosszabb élete lesz. Közép-Európában a fiatalok még hisznek abban, hogy jobb életük lesz felnőttként, mint amilyen a szüleiknek volt. Azonban nem elég, ha fejben, lélekben van meg ez a lehetőség, mindezt tettekre is kell váltani – tette hozzá a házelnök, majd azt mondta, nem szabad kockára tenni mindazt, amink van, amit elértünk.

Meg kell becsülni, amit elértünk

– Magyarországon mindezt jobban megbecsüljük, mint Nyugat-Európában, hiszen a jelenlegi szintre sokkal mélyebbről kellett felküzdenünk magunkat. A szüleink, nagyszüleink sorsán keresztül láthatjuk azokat a mélységeket, ahová egy háború képes sodorni egy társadalmat. Nem akarunk ebben belekeveredni, ezért arra kérek mindenkit, vegye nagyon komolyan, amit a televízióban vagy interneten lát, ha az orosz–ukrán háborúról vagy más napjainkban zajló fegyveres konfliktusról van szó. Mindez nem a virtuális, hanem a szó legszorosabb értelmében vett véres valóság. Az európai politikai elit a döntéseivel nem a békét segíti elő, mégis az EP-ben ez a nézet élvez többségi támogatást. Ugyanakkor azt senki ne felejtse el, hogy az európai társadalmak többsége ezzel nem ért egyet, a politikusokat azonban mindez nem érdekli – húzta alá Kövér László, aki arról is beszélt, szerinte mi kell ahhoz, hogy ez a politika megváltozzon, és újra béke legyen Európában.

– Amennyiben a parlamentben megerősödnek azok az erők, amelyek erős tagállamokban és Európában gondolkodnak, továbbá a hagyományos értékekhez, a keresztény kultúrához ragaszkodnak, akkor lehet eredményeket elérni.