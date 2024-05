– Pedagógusnak lenni hivatás és életforma, és amit az óvoda- és gyógypedagógusok, általános és középiskolai tanárok tesznek nap mint nap, hosszú évtizedeken át, példaértékű – ezekkel a szavakkal köszöntötte a Nyíregyházi Tankerületi Központ pénteki ünnepségén résztvevőket Halkóné dr. Rudolf Éva, a nyíregyházi képviselő-testület tagja. Mint mondta, a szülők a legféltettebb kincsüket, a gyereküket bízzák a pedagógusokra, akik nemcsak egy-egy tárgy ismeretére tanítják meg a diákokat, de arra is nevelik őket, hogyan kell helytállniuk a világban. Munkájukhoz kevés a szakmai tudás, kitartás is kell hozzá.

– Több mint három évtizede dolgozom a Nyíregyházi Egyetemen, látom, hogyan alakul át a köznevelés, s hogy a kollégáknak milyen nehézségekkel, kihívásokkal kell szembenézniük. A nyíregyházi képviselő-testület tagjaként pedig azzal is tisztában vagyok, hogy a város kötelessége biztosítani az infrastrukturális feltételeket ahhoz, hogy a pedagógusok a legmagasabb szinten végezhessék a feladatukat. Büszke vagyok a nyíregyházi iskolákban dolgozókra, mert olyan fiatalokat oktatnak, nevelnek, akik az intézményekből kikerülve megállják a helyüket – tette hozzá.

Megújuló tudás

Gaszperné Román Margit, a Nyíregyházi Tankerületi Központ igazgatója úgy fogalmazott, a pedagógusok elkötelezettek a jövő nemzedéke iránt, munkájukat hozzáértéssel és odaadással végzik.

– Folyamatosan megújul a tudásunk a nevelésről, az oktatásról, a pedagógia mint tudomány is változik, ám nagyon sok fontos szempont van, ami örök. Ilyen az odafigyelés, a megújulás, az empátia, a törődés és az elkötelezettség – ezek azok a tulajdonságok, amelyekkel a pedagógusok kivívják a társadalom elismerését. Azt kívánom, hogy teremjen jó gyümölcsöket mindenki munkája – mondta, majd átadta az Év esélyteremtő pedagógusa, az Év tehetséggondozó pedagógusa és az Év pedagógusa elismeréseket a központhoz tartozó intézmények dolgozóinak.



Az Év Esélyteremtő Pedagógusa



1. Ledniczky Mónika Zsuzsanna - Tiszadobi Széchenyi István Általános Iskola és AMI