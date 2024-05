Nincs ma Magyarországon olyan pályázati jogcím, amelyből egy ilyen komplex fürdő teljes felújítását és bővítését támogatni lehetne. Ezért döntött úgy az önkormányzat, hogy több pályázatot is benyújt a fürdő fejlesztési céljainak eléréséhez. Ezek közül az első már be is fejeződött, melyben egy fél mega­wattos napelemet telepítettek a fürdő villamosenergia-költségeinek csökkentéséhez.

Az új napelempark

Fotó: NYÍRBÁTORI ÖNKORMÁNYZAT

Két másik pályázat megvalósítása is elindult májusban, az egyik az Úszó Nemzet Programhoz kapcsolódó gépészeti fejlesztés, a másik egy turisztikai fejlesztés, melyben medencefelújítás, vizesjátszótér-építés és egy új, több száz négyzetméteres interaktív játszóház építése is szerepel. Várhatóan még ebben az évben elindul egy 1 milliárd Ft-os komplex energetikai fejlesztés is, mely kiegészülve önkormányzati saját erős beruházással 2025 év végére együtt 2 milliárd Ft-ból komplexen felújított és bővített fürdőt eredményez.