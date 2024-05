Évek óta színesíti a vármegye sportéletét a Paragrafuskupa, ahol Magyar Jogászegylet Paragrafuskupa válogatottja, valamint a görögkatolikus pap, kispap válogatott méri össze futballtudását. A Magyar Jogász Egylet az egyik főszervezője a focikupának, Dr. Vadász Mihály a Nyíregyházi Törvényszék elnöke, a keddi sajtótájékoztatón elmondta, hogy nagy megtiszteltetés részt venni ezen a futball mérkőzésen a vármegye jogászainak, az igazságügyben, igazgatásban dolgozóknak. – Nemcsak a sport kap lényegi szerepet ezeken a kupákon, hanem jut idő a különböző szakmai csoportoknak, és az egyház képviselőinek kötetlen eszmecserére is. A mi oldalunk tömöríti a vármegye közigazgatásában, rendvédelemben és igazságügyben dolgozókat, tehát a csapatban megtalálhatóak a rendőrség, a NAV, az ügyészség és a bíróság munkatársai is – részletezte Dr. Vadász Mihály a rendezvény egyik fővédnöke, és hozzátette: kiváló alkalom, hogy megmutassák a résztvevők, nemcsak a szakmájukban jeleskednek, hanem a sportban is.

Béke a fő üzenet

Szabó Tamás görögkatolikus pap képviselte a Nyíregyházi Egyházmegyét, és mosolyogva megjegyezte, hogy nehéz úgy nyerni, ha a futballpályán szemben egy NAV ellenőr, balról egy nyomozó, a kapuban meg egy bíró áll. – Nem véletlen, hogy idáig mindig a Paragrafus válogatottja győzött. Természetesen idén is lelkesen állunk a mérkőzéshez, és azzal a lélekkel, amely a mai kornak a legfontosabb. A szent lelket az egység, a sokszínűség lelkének látjuk, és az idei üzenetek között a béke is ott van, főleg egy ilyen határ menti településen, mint Mándok. Világos és egyértelmű üzenet ez. Tudni kell együtt játszani, a játék öröméért. az összetartásért lépnek pályára a játékosaink. Az idén a határon túlról, Partiumból és Kárpátaljáról is jönnek növendékek – részletezte az atya. Baracsi Endre a Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Közgyűlés alelnöke elmondta, hogy minden évben más és más településen szervezik meg a kupát, az idén nem véletlenül esett Mándokra a választás. – A béke a legfontosabb momentum, nem is lehet az ukrán határ mellett másért futballozni, és idén 50 éves a mándoki görögkatolikus egyház, ami szintén mottója a helyválasztásnak – fogalmazott az alelnök.

Egyedülálló torna

– Ez a torna Magyarországon egyedülálló, Szabolcs-Szatmár Bereg vármegyén kívül máshol nem is szervezik meg az országban, és hazánk egyetlen papnevelő intézete Nyíregyházán található – fogalmazott az esemény sajtótájékoztatóján Tassy Tamás, a papi foci rendezvény megálmodója és motorja.

– A kezdetekor Kocsis Fülöp érsek-metropolita engedélyével megvalósult az álmom, létrejöhetett a jogászválogatott és Magyarország görögkatolikus pap és kispap válogatottjának mérkőzése a béke, a barátság és a tisztesség jegyében. Minden évben azt látom, hogy az igazságszolgáltatásból is nagy örömmel jönnek futballozni, és több település is jelezte, hogy szívesen adnak helyet ennek a barátságos futballtornának – fejtette ki Tassy Tamás, aki játékvezetőként is részt vesz az kupán. Pénteken a Paragrafuskupa előtt 13.30-tól görögkatolikus szertatás lesz a Mándoki templomban, ahova nemcsak a játékosokat és résztvevőket várják, hanem a szurkolókat is.