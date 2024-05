A barátság és béke jegyében megrendezett mérkőzés a koradélutáni órákban nem a focipályán vette kezdetét, hanem az idén ötven éve felszentelt mándoki görögkatolikus templomban. A Paraklisz szertartását Szirmai Máté Ferenc mándoki helyettes lelkész atya vezette, ő köszöntötte a megjelenteket és elmélkedett a délután kapcsán.

Mivel az eseményt pünkösdi ünnepkörben rendezték meg, arra hívta fel a figyelmet, hogy a Szentlélek – az ószövetségi bábeli zűrzavar után – megértést hozott az emberek között. A bábeli zűrzavar a mi világunk jellemzője is: konfliktusaink többsége abból fakad, hogy nem tudunk belehelyezkedni a másik szemszögébe.

A meccsre érkezők is olyan célért jöttek – győzelmet aratni –, amiben nincs konszenzus. De ha győzni is akarnak egymás ellen, mégis együtt teszik. A Parakliszon egy szájjal és egy szívvel imádkozunk, a meccs után együtt étkezünk az asztalnál, a kettő között pedig egymás ellen küzdünk, de együtt játszunk – hangsúlyozta az atya. Fontos a mindennapokban, hogy nézetletéréseink ellenére is tudunk együtt valami jót létrehozni. Hiszen Krisztus nem arra hívott minket, hogy „hagyjuk békén egymást”, hanem azt mondta: boldogok, akik békességet teremtenek.

A mérkőzés megnyitóján a helyi, Gyermekkert Óvoda és Bölcsőde mazsorett csoportja adott műsort, a magyar és a pápai himnuszt a mándoki Sennyey Elza Általános Iskola diákjai énekelték.

A vármegye sportos jogászai, az igazságügyben, igazgatásban dolgozók (a NAV, az ügyészség és a bíróság munkatársai), valamint a görögkatolikus csapat, melynek tagjai papok, diakónusok, teológusok, és az egyház laikus munkatársak voltak – egyik parókus a Partiumból érkezett –, közötti játszma kezdő rúgását dr. Kozmáné dr. Váradi Katalin a Magyar Jogász Egylet vármegyei elnöke, Baracsi Endre, a vármegyei közgyűlés alelnöke és Mándok Város polgármestere, Pekó László végezte el. Tassy Tamás, a papi foci rendezvény megálmodója és motorja játékvezetőként vett részt.

A rendezvényt megtisztelte jelenlétével dr. Mányik István, a Nyíregyházi Törvényszék alelnöke, és dr. Martossy György vármegyei főügyész, a papok csapatát erősítette Szabó Tamás atya, a Nyíregyházi egyházmegye pasztorális helynöke.

„A mérkőzésen a papok az első percekben megszerezték a vezetést, de a jogászok fordítottak 3:1-re. A papok még ki tudtak egyenlíteni, ám 90 percnyi játék után – ahogyan több éve már – idén is a földi igazságszolgáltatás csapata bizonyult jobbnak, az eredmény 5:3 lett” – olvasható Szirmai Máté atya összegzésében.

A meccs legjobb játékosának odaítélt díjat a helyi szolgálattevő, Szirmai atya ajánlotta fel: egy palack, saját főzésű birspálinkát, melyet a csapatkapitányok és a bírói gárda döntése nyomán a papi csapat 11-es számú játékosa, Szabó Boldizsár, a nyíregyházi Szent Miklós-székesegyház főministránsa nyerte el.

A sportesemény után hosszan tartó, jó hangulatú, kötetlen találkozásra is sor került a két csapat között: a városi önkormányzat és a mándoki görögkatolikus közösség vendégszeretetét ismerhették meg a résztvevők.

Szöveg: P. Tóth Nóra/Nyíregyházi Egyházmegye, fotó: Galambosné Gebri Csilla

Forrás: Nyíregyházi Egyházmegye

