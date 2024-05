Móricz Zsigmond Színház

9 óra: Pinokkió, Csiribiri bérlet, nagyszínpad

11 óra: Pinokkió, Babszem Jankó bérlet, nagyszínpad

19 óra: Életrevalók, bérletszünet, nagyszínpad

Az Életrevalók a két világból kitaszított férfi minden előzetes várakozást felülíró barátságának igaz története, melyből a 2011-ben készült francia filmadaptáció hatalmas nemzetközi siker után mára kultikussá vált. A szórakoztató és érzékeny történet azonban sok izgalmas meglepetéssel szolgál majd színházi feldolgozásában is.

Krúdy Art Mozi

17 óra: A róka, osztrák-német háborús filmdráma

A róka a filmet rendező Adrian Goiginger dédapjának igaz története, aki motoros hírvivőként szolgált az osztrák hadseregben. A II. világháború idején a zárkózott fiatal fiú mellé egy különös társat rendel a sors: egy elárvult rókakölyköt talál az erdőben, aki hűséges társául szegődik, és akit, ha kell, az élete árán is megvéd. Különleges barátságuk a fiatal férfit a múltjával való szembenézés felé vezeti.

19.10: Bob Marley: One Love, amerikai életrajzi film

A Bob Marley: One Love egy ikon életét és zenéjét ünnepli, aki nemzedékeket inspirált üzenetével, mely a szeretetről és az egységről szól. A mozivásznon először láthatjuk Bob erőteljes történetét, ahogy a hányattatásain felülkerekedve végigjárja forradalmi zenéjének útját. A Marley-család produceri közreműködésével készült alkotást, amelyben a legendás zenészt Kingsley Ben-Adir, a feleségét, Ritát Lashana Lynch alakítja, 2024-ben láthatjuk a mozikban.