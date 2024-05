Mindennek története van. Az ősi társadalmakban még gyöngyökkel és kagylókkal "fizettek", később megjelentek a fémből készült érmék. Megjelenési formái az idők során folyamatos változásokon ment át, de korábbi funkciót napjainkig megőrizte. Mai podcastvendégünk Leskovics András érmegyűjtő, aki végig kalauzol minket érme- és pénzgyűjteményének bemutatásával a történelmen, mindezt tíz korszakra osztva. Megtudhatjuk, hogy első érme egy 1800-as évekbeli, I. Ferenchez köthető különlegesség volt, de még az ókorból fellelhető ritkaságok is megtalálhatóak a gyűjteményében. Akik pedig kíváncsiak élőben is ezekre, a beszélgetés során eláruljuk, mely könyvtárakban is tekinthetik meg azokat.