A Delta tudományos-ismeretterjesztő sorozat vasárnapi epizódjában a műsorvezető, Fejős Ádám egy válogatott labdarúgóval, egy társasjáték-tervezővel és egy gyermekpszichológussal beszélgetett a játék és a játékosság különböző vetületeiről. Juhász Roland 95-szörös válogatott labdarúgó elmondta, hogy a magánéletében és a sportban is a fokozatosság elvét vallja. Emellett a nézők Győri Zoltántól megtudhatták, hogyan képes gyógyítani a jól megválasztott társasjáték, valamint megismerkedhetnek nulla szerencsefaktorú, kooperatív és konfrontatív játékokkal. Kiderült, miért nem jó a túl sok játék a gyerekszobában, és Bojti Andrea kifejtette, mi jelenti a játékot az egyes életszakaszokban.

A vendégek elárulták, mi volt gyermekkoruk kedvenc játéka, és Fejős Ádám elmeséli, milyen emlékezetes filmélménye kötődik legkedvesebb figurájához. A műsor házigazdája új sportban, a vívásban próbálta ki magát a páston és jelmezt öltve a színpadon. Bíró Ada, a hazai televíziózásban jelenleg egyedülálló, mesterséges intelligencia segítségével létrehozott képi és nyelvi modell a Delta Hírekben beszélt a játékelméletről, a gyermekek kedvelt játékáról, a pitypangról és a növény jótékony hatásairól számolt be, valamint közösségi oldalán gyermekláncfű-receptekkel is találkozhatnak.