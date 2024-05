Nagyon sok látogatója volt csütörtök délelőtt a Nyíregyházi Állatparknak: a pár nappal ezelőtt átadott, Európa-szerte kuriózumnak számító Jégvilág rengeteg vendéget vonzott Sóstóra.

Kicsik és nagyok fotózták lelkesen a cukin totyogó királypingvineket, a hatalmas jegesmedvét, az óriási akváriumot, a máshol nem látható halakat. Persze, a park többi része is megtelt diákokkal, családokkal, az afrikai elefántok melletti területen pedig 11 óra körül egye többen álltak meg: látták az operatőröket és a fotósokat, ami általában azt jelzi, hamarosan fontos esemény kezdődik. Nos, ezúttal a fontos esemény nem volt más, mint az egy hónappal ezelőtt született puma hármasikrek első orvosi vizsgálata.

Puma hármasikrek: jól tűrték a vizsgálatokat és a fotózást is

Fotó: Állarpark / Forrás: Nyíregyházi Állatpark

Nyugodtak voltak a puma hármasikrek

A három kölyök négy héttel ezelőtt látta meg a napvilágot, s csütörtökön estek át életük első általános orvosi vizsgálatán. Nagyon nyugodtak voltak, és hősiesen tűrték a szurikat: megkapták az azonosítójukat, a védőoltásukat és az első féregtelenítő adagjukat is, de a súlyukat is megmérték. Mint kiderült, mind a hárman hímek, s ahogy a Nyíregyházi Állatpark vezető állatorvosa, dr. Biácsi Alexandra elmondta, a súlyuk megfelel az életkoruknak és az ivaruknak is – a nőstények ennyi idősen kisebb súlyúak. – Jól fejlettek, az anyjuk megfelelően gondozza és táplálja őket. A szemük színe egyelőre sötétkék, de ez még változhat – tette hozzá az állatorvos. Megtudtuk: a puma tenyészpár 2019 óta a Nyíregyházi Állatpark lakója, az öt éves nősténynek és a tizennégy éves hímnek ez az második közös szaporulata.

Anyatejjel táplálkoznak

A kölyköket az anyjuk egyedül neveli, s egyelőre csak anyatejjel táplálkoznak, de hamarosan a húsból álló táplálék fogyasztását is elkezdik. Az ezüst oroszlánnak is nevezett puma rendkívül jól ugró, kitűnő rövidtávfutó. Egykor az egész amerikai földrészen elterjedt volt, jó alkalmazkodóképességének köszöngetően hegyvidéki területeken, tűlevelű erdőkben, mocsarakban, sík területeken és trópusi erdőkben egyaránt előfordult. Az egyedszáma azonban csökken, a legnagyobb veszélyt az élőhelyeinek elvesztése, valamint a vadászat jelenti. Ha táplálékról van szó, a puma nem igazán válogatós: valójában az egértől a jávorszarvasig mindenre vadászik, de fő táplálékát nagyobbrészt szarvasok és őzek képezik. A testsúlyánál akár hétszer nehezebb zsákmányt is képes elejteni és elhurcolni. Érdekesség, hogy tekintélyes testmérete és akár 120 kilogrammos súlya ellenére a puma rendszertanilag nem a nagymacskákhoz, hanem a kismacskákhoz tartozik.