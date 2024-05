Húsvét után az egyik legnagyobb ünnep a pünkösd, mégis keveset tudunk a fontosságáról. Mi történt a Jézus feltámadása utáni 50 napban, kiknek jelent meg Jézus, milyen helyszíneken, s beszélünk arról is, honnan származik a „hitetlen Tamás" szófordulat. Vendégünk Kiss Zsolt görögkatolikus pap lesz, aki közel 4 éve a Nyíregyházi Egyházmegyén belül Nyírbátorban teljesít szolgálatot. Kérdezzük arról is, hogy 2000 év elteltével mi ma is a pünkösd jelentősége, mit jelent, hogy a Szentlélek által legyen bátor a lelkünk.