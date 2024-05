A fogyatékossággal, betegségekkel élők és épek együtt vehetnek részt részt a nyíregyházi székhelyű VIT-ACTIVE Mozgás és Lendület Egyesület programjain, amelyek célja, hogy az egészséges élet felé irányítsák az embereket. Vitai Klára, az egyesület elnöke lapunknak elmondta, azt szeretnék, ha a társadalom elfogadóbb lenne a fogyatékkal élőkkel szemben. Ahogy az egyesület neve is sugallja, óriási hangsúlyt fektetnek a mozgásra és a sportra. Így volt ez a közelmúltban is, amikor a Tekerj Katamaránon maratonsorozaton vettek részt az egyesület tagjai. A rendezvényt immár 10. alkalommal szervezte meg az Indoor Cycling Hungary.

Az egyesület sport szekciójának minden tagja teljesítette saját célját

Fotó: az egyesület

– Egyesületünk sportszekciójának kis csapata három órát tekert a Balatonon a Badacsony katamaránon, miközben ment a hajó. Elnökünket, Vitai Klárát pedig óraadónak hívták a színpadra, neki ez volt kilencedik katamaránja – számolt be a hírről az egyesület. Azt is kiemelték, mindenki teljesítette az általa kitűzött célt, és végigtekerte a magának megszabott távot.





Előtérben a sport

– Természetesen mint mindig, most is voltak önkéntes segítők és kísérők, akik a háttérben ténykedtek, és segítették a sportmunkát. Egy remek hangulatú, szuper szervezésű sporteseményen vehettünk részt az idén is – tették hozzá. Nem sok idő marad azonban pihenni, hiszen ahogy Vitai Klára elnök lapunknak elmondta, az idén számos parasport-programra készülnek.

– Futóversenyek, challengek várnak a fogyatékossággal élő, beteg vagy betegségből felépült és ép tagjainkra. Folytatódik a szemléletformáló és érzékenyítő programsorozatunk is, büszkén mondhatom, hogy már nagyon sok meghívásunk van a különféle intézményektől – tudatta az egyesület elnöke.