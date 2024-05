Változásokról és színes programokról tartott sajtótájékoztatót Matavovszky Dániel, a Sóstó-Gyógyfürdők Zrt. vezérigazgatója csütörtök délelőtt a sóstógyógyfürdői Parkfürdőben. Mint bejelentette, a strandszezon, ahogy az már korábban is elhangzott, június 1-én indul.

A medencéből nézhetik majd a foci Eb-t és az olimpiát a vendégek.

Fotó: Sipeki Péter / Forrás: Archív fotó: Sipeki Péter

Változások várhatóak

A vezérigazgató elsőként néhány változást emelt ki.

– Az élményfürdőben és a parkfürdőben több területre fix napozóágyakat fogunk kihelyezni, amik ingyenesen használhatóak, de bérlésre is lesz lehetőség, amennyiben valaki máshol szeretné azokat elhelyezni – kezdte a tájékoztatót a vezérigazgató, s hozzátette: a beléptetés is kicsit módosul. – Szeretnénk, ha az emberek elkerülnék a sorban állást. Az online vásárolt jegyekkel soron kívül, külön kijelölt pénztárnál léphetnek majd be a vendégek, s azt a pénztárt a babakocsival és a kerekesszékkel érkezők is használhatják.

Az úszómedence mellett egy új információs pontot is kihelyeztek, ami egyben fizetési pont is lesz, ugyanis a strand teljes területén lehetőség lesz a karórás fizetésekre. – A fizetési pontnál az egyenlegüket rendezhetik majd az emberek, természetesen kifelé menet a pénztáraknál ezt továbbra is megtehetik – magyarázta a vezérigazgató, aki kitért az éjszakai fürdőzés rendjére is. Mint elmondta, a korábbi heti két alkalomhoz képest az idén kéthetente szombatonként lesz majd rá lehetőség, s áthelyezik a programot az élményfürdőbe. Ehhez kapcsolódóan azonban a nagy népszerűsége miatt lesznek szauna programok, illetve élőzenei koncertek. A vezérigazgató ismét kitért a korábban bevezetett termálfürdőre érvényes kedvezményes jegytípusra. A jegyet június 20-tól megszüntetik egészen a nyári szezon végéig, szeptembertől azonban ismét használható lesz. Ez várható majd a nyugdíjas napi kedvezményekre is. Elhangzott az is, hogy jegyáremelés nem várható.

Felkészültek a strandszezon kezdetére

A vezetőség hónapok óta készült arra is, hogy egy szép strandot adhasson át a nyitáskor. Sok növényt ültettek, a medencéket is alaposan kitakarították. Emellett egy új parkolót is átadnak majd a közönségnek. – Régebben is volt parkolónk, amit kibővítettünk és leburkoltunk, közlekedési utakat hoztunk létre, valamint kijelöltük a konkrét parkolóhelyeket, így egyharmadával nő majd a befogadóképesség.

A fürdőprogramokkal is készül a nyitóhétvégére a parkfürdő: a gyermekeknek lesz animációs program, ugrálóvár, valamint múzeumpedagógus kollégák is érkeznek majd a közeli skanzenből, hogy kézműves foglalkozásokat tartsanak.

A nyári szezon kezdete előtt az iskolás csoportoknak, sport- és más egyesületeknek még megmarad a lehetőségük a kedvezményes csoportos belépőkre, amik az iskola végéig megmaradnak.

– A parkfürdőben tervezzük majd a foci Eb és az olimpia vetítését is, amiket nyitvatartási időben lehet majd nézni, erre a célra elhelyezünk egy nagy ledfalat a termálmedencénél – ismertetett egy további tervet az igazgató és még elárulta: júliusban és augusztusban terveznek egy családi, majd egy sportvetélkedő napot is. A hagyományos nyári rendezvények, a strandfocibajnokság, a Sóstó Serfeszt és a terepfutó akadályverseny az idén sem marad el.