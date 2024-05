A leveleki Őszi Levél Nyugdíjas Egyesület tagjai április 18-án Jámbor István idegenvezető irányításával egynapos szabolcsi kiránduláson vettünk részt. Már hagyomány nálunk, hogy minden évben ellátogatunk megyénk nevezetes helyeire még akkor is, ha már korábban jártunk ott. Mindig tanulunk új ismereteket. Most megörültünk annak, hogy lehet látogatni a megújult kastélyokat. Nem bántuk meg, hisz egy csodálatos napot tölthettünk el, szép időben, rengeteg látnivalóval. A megújult kastélyok közül megismertük az anarcsi Czóbel- kúriát, valamint a mándoki Forgách Kastélyt. Anarcson levetítették a kúria történetét, majd minden szobát, berendezést láthattunk, sőt Czóbel Minka 19. századvégi költőnő modern verseivel, munkásságával, festményeivel is megismerkedhettünk. A helyi önkormányzat ápolja emlékét, kiadatta verseit, a kastély körüli kertben megállhattunk a költőnő sírjánál, aki a verseiben a szülőföld iránti szeretetéről vall, sokszor a magányáról is. Egy kis részlet az Őszi áldás című verséből:

„ Kis falu van csendes Nyírségben, Szép nagy kert, a falu közepében… Boldogságot, békét csak itt leltem, Fa-gyökérként hozzá nőtt a lelkem”

A megjelent verses köteteiből lehetett vásárolni is. Érdemes olvasni belőlük, szép élményt nyújtanak.

A mándoki kastély igazi rendezvényközpont, ahol esküvőket szerveznek, wellnessre várják a pihenni vágyókakat. Csodálatos az üvegpalota, de az egész kastély a parkjával együtt.

A tuzséri Lónyay- kastély és a berkeszi volt fiúintézet is felújításra várnak. Tuzséron a Tájházban hallhattunk érdekes tájékoztatást a kastély és a falu történetéről. Berkeszen a kastély felújított és a még romos állapotban lévő részét is megnézhettük, itt is nagyon részletes előadást hallhattunk az épület múltjáról és a jelenlegi használatáról. Kisvárdán a Zsinagógába pillanthattunk be, itt a zsidó áldozatok emléktábláit olvashattuk. Sétáltunk a központban, majd elégedetten, sok élménnyel feltöltve indultunk haza. Úgy érzem, nagyon tanulságos volt ez a nap, minden vármegyénkben élőnek meg kellene nézni a helyi értékeit. A kiránduláson résztvevők költségeihez a működési pályázaton nyert pénzből adtunk támogatást. Köszönjük ezt a lehetőséget és segítséget, hisz sok kis nyugdíjas saját erőből ritkán jutna el ilyen szép helyekre.

Ákl Mártonné, az egyesület elnöke