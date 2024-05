– Sztárek Ferenc nevét vette fel 1997-ben a tűzoltólaktanya, 2006-tól a város közbiztonságáért adható kitüntetést is róla nevezték el, valamint a helyi értéktár részévé vált a nyíregyházi tűzoltóság – sorolta a városvezető, aki örömmel emlékszik vissza, amikor a Szent Flórián szobrot avatták a Flórián téren, és amikor a mai görögkatolikus iskola falán elhelyezték az emléktáblát.

– Ezek nagyon fontos külső jelek, ám ettől fontosabb az, hogy a lakosság részéről is kiemelt figyelmet és elismerést kapnak, amit meg is érdemelnek, hiszen állandó készenlétben végzik a munkájukat. Ma már nem is a tűzesetek teszik ki a munkájuk legnagyobb részét, hanem a különböző balesetekben, katasztrófahelyzetekben is önökre számíthatunk is. A nyíregyháziak nevében köszönöm a munkájukat – méltatta a nyíregyházi tűzoltókat dr. Kovács Ferenc.

Szükség volt és lesz is rájuk

A tűzoltók életében a tudás, az elhivatottság, a jó és gyors helyzetfelismerés fontos és alapvető. Csapatban, szinte egy második családban létezni, dolgozni pedig kiváltságos érték. Többek között erről és az elmúlt 140 esztendőről is szólt Oszlár Gábor tűzoltó őrnagy.

„Ha dúl a bősz elem, e hármat ne feledd! Erős kar, bátor szív, testvéri szeretet, jutalmad ez legyen. Betöltéd tisztedet.” A Nyíregyházi Önkéntes Tűzoltó Egylet első napjának első lapjára a budapesti önkéntes tűzoltók jelmondatát jegyezték be – emlékeztetett a kezdetekre a Nyíregyházi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság parancsnoka, s elmondta: 1832 augusztusában nagy csapás érte a várost, 138 házat hamvasztott el a tűz. A település vezetése tűzrendészeti rendeletek megalkotásával és a tűzoltás intézményesítésével törekedett a rémítő szaporasággal keletkezett tűzvészek, ismétlődő tűzvészek visszaszorítására. A tűzoltóság megalakítása elodázhatatlanná vált 1881-ben két hatalmas, pusztító tűz után. A szervezett tűzoltóság megalakulását 1883. szeptember 23-án jelentették be, s 1884. március 9-én tartott alakuló közgyűlésén mondták ki ténylegesen a nyíregyházi önkéntes tűzoltó egylet működését 126 alapító és 66 működő taggal. Tűzoltóságunk további szervezését első főparancsnokunk, Sztárek Ferenc irányította, aki 1891-től Nyíregyháza rendőrfőkapitányi beosztását is betöltötte. A lánglovagok számtalan tűznél bizonyították rá termettségüket. 1885-ben a városba látogató József főherceg mondott köszönetet a nyíregyházi tűzoltóknak a huszárlaktanya tüzének oltásakor tanúsított helytállásukért. Az 1896-os országos tűzoltóversenyen a mozdonyfecskendő szerelés versenyszámban elért első helyezés is bizonyította, hogy a nyíregyházi tűzoltók az ország legjobbjai közé tartoznak. 1905-ben a szegedi országos tűzoltóversenyen diadalmaskodtak, immár dr. Konti Gyula parancsnoksága alatt, akinek irányításával újjászerveződött, modernizálódott a nyíregyházi tűzoltóság.

– A következő év elhozta azt az eseményt, melyre azóta is a legnagyobb büszkeséggel tekintünk vissza – folytatta történelmi visszatekintését az őrnagy.

– 1906. július 2-án 30 ezer néző előtt a Milánói Stadionban megrendezett nemzetközi tűzoltóversenyen aranyérmes lett a nyíregyházi csapat. Tovább növelte a tűzoltóink iránti megbecsülést, hogy a csapat nevében dr. Konti Gyula parancsnok az elnyert 500 lírát a dél-olaszországi földrengés károsultjainak megsegítésére ajánlotta fel – időzött a példamutató múltban Oszlár Gábor, aki embert próbáló tűzesetekről, a tűzoltóságokat érintő változásokról, átszervezésekről is szólt. De bármi is történt, ami soha nem változott, az a nyíregyházi tűzoltók elhivatottsága, bátor helytállása. Az elődök büszkén tekinthetnek le a ma tűzoltóira, akik elsőként érnek oda, ahol baj van és utolsónak távoznak onnan – ez olvasható a tűzoltólaktanyájuk bejárai ajtaja felett is.