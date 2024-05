A vármegyeszékhely 271. születésnapját ünneplik az idén, méghozzá egy olyan háromnapos programsorozattal, ami minden korosztálynak garantálja a kellemes kikapcsolódást. A nyíregyházi városnapokról hétfőn tartott sajtótájékoztatót dr. Ulrich Attila, a vármegyeszékhely alpolgármestere a városházán.

Érdekes kísérőprogramok

– A várost 271 éve alapították újra, és a hagyományokat több programelemmel is képviseljük. Ahogy már sok éve, úgy az idén is a Sipkay Barna Technikum oktatói és diákjai készítik a város tortáját. Köszönjük, hogy a tudásukkal hozzájárulnak a rendezvény sikeréhez, méghozzá egy rendkívül különleges tortakölteménnyel. Az idén a Városalapítók szobránál az ünnepi megemlékezéssel és koszorúzással kezdődnek a városnapok május 16-án. A testvér- és partnervárosainkból is érkeznek hozzánk vendégek, hozzávetőleg 40 fős delegációra számítunk. A Helyi Termék Fesztivál május 17-én kezdődik. Ennek keretében a Kossuth téren helyi termelők termékeit ismerhetik meg a kilátogatók. A kínálat bőséges lesz: 20 faházban 40 kézműves és termelő portékái közül lehet szemezgetni. Az idén sem maradhat el a tavaly debütált sikeres kísérőprogram, a várostörténeti kerékpártúra. Ennek keretében Nyíregyháza tereit, emlékműveit, templomait és egyéb ikonikus épületeit ismerhetik meg a résztvevők – tudtuk meg dr. Ulrich Attilától.

A mintegy 40 kilométeres kerékpártúrát a szervezők elsősorban azoknak ajánlják, akik szeretnének megismerkedni a város történelmével, kulturális és természeti örökségével. A városnapok fő napja május 18-a, szombat lesz, és igazi programkavalkád várja a nyíregyháziakat és a városba látogatókat is.

Minden korosztálynak szól

– Egy olyan programcsokrot állítottunk össze, ami szinte minden korosztálynak kellemes kikapcsolódást biztosít. A délelőtt a civil egyesületekről és csoportokról szól majd, majd 13 órakor érkezik a Fricska Táncegyüttes. Aki látta már őket, tudja, milyen fergeteges hangulatot képesek varázsolni azzal, ahogy a magyar táncművészet hagyományait pörgős, modern köntösbe öltöztetik. A város tortáját 15 órától kóstolhatják meg a városnapra látogatók, majd Janicsák Vecáé lesz a színpad. Az este fő attrakciója a Kowalsky meg a Vega koncertje lesz, amit a legutóbbi Dzsúdló-koncerthez hasonlóan szeretnénk megrendezni: nagy kivetítők és kimagasló hangtechnika várja a résztvevőket. Legutóbb kiválóan működött ez a három kivetítős szisztéma, és úgy vélem, most sem lesz ok panaszra – hangsúlyozta az alpolgármester. És ha már szóba kerültek az ízek: az idén egy különleges tortával ünneplik a város születésnapját, ami az idén a habcsókos mézes dió nevet kapta. A süteményt Takács Zoltán, a Sipkay Barna Technikum szakmai igazgatóhelyettese mutatta be.

– Be akarjuk bizonyítani, mennyire fontosak a hagyományos szakmák egy olyan világban, ahol mindent áthat a mesterséges intelligencia. A héten 200 tanulónk dolgozik azon, hogy az egyéb hozzávalók mellett több mint 50 kilogramm lisztből, 2500 darab tojásból és 96 liter tejből elkészüljön a 3500 szeletes torta. Gigantikus mennyiségű nyersanyagot dolgoznak majd fel, amiből egy csodálatos alkotás születik. Úgy vélem, ez az a tudás, amit semmivel nem lehet pótolni, s ezt maga a mesterséges intelligencia bizonyította. A torta egyik rétege az úgynevezett bohém felvert, aminek készítéséről próbaképpen megkérdeztem az MI-t is. Szerinte ez egy vicces magyar kifejezés, egyebet nem tudott róla – tette hozzá Takács Zoltán.