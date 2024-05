A Bokortanyák Gyöngyei Közhasznú Egyesület május 16-án 10 órától Bokortanyák, több mint gondolnád címmel rendez programokat a Váci Mihály Általános Iskolában. Lesz népi ügyességi vetélkedő, népi játszóház, tirpák népviselet-bemutató, kiállítás nyílik Bolyán Sándor képeiből, de mézeskalács díszítés és helyi termékek kóstolója is várja az érdeklődőket, fellép a Guba Néptáncegyüttes is. Aki szeretné, lovasfogattal járhatja be a tanyavilágot, a rendezvényre a garamszentgyörgyi Hronka énekkar tagjai is ellátogatnak.