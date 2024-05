Az elmúlt két évben kimagasló eredményt elért általános és középiskolás diákjait, illetve tehetséggondozó tanáraikat díjazták hétfő délelőtt a vármegyeházán. A Nyíregyházi Pedagógiai Oktatási Központ felhívására ebben az évben 35 pedagógus és 54 tanuló közül választotta ki egy független szakmai zsűri azokat, akik kiérdemelték a Kiváló Versenyző – Tehetség Díjat és a Kiváló Felkészítő – Tehetséggondozó Tanár Díjat.

Tehetség – dr. Kovács Ferenc, Nyíregyháza polgármestere adta át a város elismeréseit

Fotó: Sipeki Péter / Forrás: Kelet-Magyarország

Amiből nincs hiány, az a tehetség

– A sok-sok pályázat miatt a bőség zavarával küzdöttünk, így hálásak vagyunk az Oktatási Hivatalnak, a nyíregyházi önkormányzatnak és a vármegyei kormányhivatalnak, hogy támogatásukkal további különdíjakat oszthatunk ki – hangsúlyozta köszöntőjében Kindruszné Munkácsi Ágnes főosztályvezető.

– Az elismerésekre a fenntartók, intézményvezetők javasolhattak olyan gyermekeket és tehetséggondozó oktatókat, akik az elmúlt két tanévben kiemelkedő eredményükkel öregbítették településük és Szabolcs-Szatmár-Bereg hírnevét nemzetközi, országos és megyei versenyeken, s példaképei lehetnek a jövő nemzedék fiatal tehetségeinek.

– Úgy gondolom, nagyon sok emberben megvannak azok az adottságok, értékek, melyek kibontakoztatása lehetőség a jövőjükre nézve. Az idei sok pályázó is azt bizonyítja, hogy Szabolcs-Szatmár-Beregben rengeteg tehetséges gyermek él – fogalmazott dr. Gégény Zoltán, a vármegyei kormányhivatal igazgatója, s hozzátette: ahhoz, hogy ezek a diákok ki tudják hozni magukból a maximumot, a szüleik mellett kellenek a támogató pedagógusok is, akik gyakran szabadidejük terhére foglalkoznak a fiatal tehetségek felkészítésével.

– Számos tehetséget adtunk az országnak – írókat, művészeket, sportolókat, miniszterelnököt, sőt, a legfrissebb hírek szerint Farkas Bertalan után a nemzet második űrhajósát is Kapu Tibor személyében.

Sakk után fekvenyomás

– Nyíregyháza és a megye hírét messze viszik épített örökségeink, természeti csodáink, leginkább különlegessé azonban az itt élő emberek teszik, azok, akik önmagukban is kiváló eredményeket érnek el a saját területükön – vette át a szót dr. Kovács Ferenc polgármester. Kifejtette: fontos, hogy az oktatással ne csak a gyerekek, hanem a megyeszékhely és Szabolcs-Szatmár-Bereg jövőjét is megalapozzuk.

– A városvezetés a Nyíregyháza hazavár! programmal ezt már továbbgondolta: arra ösztönözzük a tehetséges fiatalokat, hogy amikor elmennek egyetemre, majd dolgozni, tegyék azt „itthon”. Magyarul ne csak a tanulmányaik alatt kapjanak segítséget, hanem akkor is, amikor kikerülnek a nagybetűs életbe.

Kevesen mondhatják el magukról, hogy a sakktól a fekvenyomásig nehezen találnak kihívóra. A Somogyi Rezső Általános Iskola tanulója mindössze 15 esztendős Ferku Donát olyan tehetség, aki több területen is kiemelkedő sikereket ért el, így ő vehette át kategóriájában a Kiváló Versenyző – Tehetség Díjat.

– Ez az elismerés nagyon jó visszajelzés arról, mennyit és hogyan dolgozok, illetve mit kell tennem ahhoz, hogy még jobb legyek – árulta el a fiú, akinek elegáns öltönyéhez és megnyerő mosolyához igazi versenyszellem társult. Ez teszi képessé a szinte lehetetlenre is: képes a testtömege több mint kétszeresét kinyomni.

– Korábban a sakkra koncentráltam, NB I.-es szintig jutottam, de a fekvenyomás mindig része volt az életemnek. Apukám magyar bajnok volt felnőttek között ebben a sportágban, így amikor elmondtam neki, hogy engem is érdekel, nem kellett edzőt keresnünk – árulta el Donát, aki szigorú napirend szerint él.

– Az első a tanulás, csak akkor edzhetek, ha azzal készen vagyok. Ami a sport és a művészetek mellett igazán érdekel, az a programozás, a továbbtanulást is ebbe az irányba tervezem a Szent László Gimnáziumban.

Tehetség és siker: kéz a kézben

Tehetség – Vasné Iván Györgyi Ágnesnek Kindruszné Munkácsi Ágnes főosztályvezető adta át a Kiváló Felkészítő – Tehetséggondozó Tanár Díjat

Fotó: Sipeki Péter / Forrás: Kelet-Magyarország

Vasné Iván Györgyi Ágnes lassan befejezi 38. tanévét. A Nyíregyházi Arany János Gimnázium, Általános Iskola és Kollégium pedagógusa korábban német nyelvet tanított, tíz éve azonban úgy döntött, hogy visszatér régi szerelméhez, a tornához. Miután átvette a Kiváló Felkészítő – Tehetséggondozó Tanár Díjat általános iskolai kategóriában, elárulta: nagyon meghatotta az elismerés.

– Nyolc évvel ezelőtt, amikor a mindennapos testnevelés újraindult, szerettem volna valami pluszt adni a gyerekeknek. Akkor volt egy osztályom, ahol úgy éreztem, több tehetséges tornász is lehet a diákok között, akik hatalmas lendülettel és élvezettel vetették bele magukat a közös munkába és a versenyek világába. Sikerrel szerepelünk minden megyei megmérettetésen, és ott vagyunk az országos Diákolimpia döntőjében is – sorolta büszkén a pedagógus, aki szerint a prevención túl fontos, hogy a fiataloknak legyen sikerélménye a sport terén is.

– Jó látni a büszkeséget az arcukon, amikor átveszik az érmeket – tette hozzá csillogó szemmel Vasné Iván Györgyi Ágnes, aki kérdésünkre, hogy mi inspirálja közel négy évtized után, egyszerűen azt válaszolta: a gyerekek.

– Ők vannak többen, így nekünk is változnunk, alkalmazkodnunk kell hozzájuk. Nagyon sok a kedves, tehetséges diák, sokkal többen, mint azok, akik esetleg bosszúságot okoznak. A szeretetük és a hálájuk pedig semmihez sem hasonlítható. A legfontosabb azonban az – mutatott rá a tehetséggondozó tanár –, hogy a gyerekek megtalálják azt, amiben sikerélményük van. Ha azt látom, hogy a tantárgyban, amit tanítok neki, egy diákom gyengébb, de egy másik területen eredményes, elfogadom és támogatom.

S hogy mit tanácsol azoknak a szülőknek, akik gyermeke valamiben a tehetség jeleit mutatja?

– Legyenek kitartóak, és folyamatosan figyeljék a gyermeküket. Semmiképpen se erőltessék rá az akaratukat, mert lehet, hogy ő teljesen másra vágyik, másban tudna kibontakozni, mint azt apa és anya elképzelte. A tehetség fontos, de még fontosabb, hogy a gyermek jól érezze magát közben.

Díjak és díjazottak

„Kiváló Versenyző – Tehetség Díj” általános iskolai kategória: Ferku Donát (Somogyi Rezső Általános Iskola, Kisvárda).

„Kiváló Felkészítő – Tehetséggondozó Tanár Díj” általános iskolai kategória: Vasné Iván Györgyi Ágnes (Nyíregyházi Arany János Gimnázium, Általános Iskola és Kollégium)

„Kiváló Versenyző – Tehetség Díj” – középiskolai kategória: Jenei Marcell (Szent László Katolikus Gimnázium, Technikum, Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola, Kollégium, Óvoda és Bölcsőde, Kisvárda)

„Kiváló Felkészítő – Tehetséggondozó Tanár Díj” középiskolai kategóriája: dr. Konczné dr. Jámbrik Katalin (Kisvárdai Bessenyei György Gimnázium és Kollégium)

„Kiváló Versenyző – Tehetség Díj” általános iskolai különdíj kategória: Gulyás Anna (Leveleki Gárdonyi Géza Általános Iskola)

„Kiváló Felkészítő- Tehetséggondozó Tanár Díj” – különdíj kategóriája: Ragányiné Szanics Barbara (Nyárády Mihály Általános Iskola, Ramocsaháza)

Nyíregyháza Megyei Jogú Város „Kiváló Versenyző – Tehetség Díj 2024” különdíjait kapták:

1. Driszku Nóra (Nyíregyházi Móricz Zsigmond Általános Iskola)

2. Jenei Milán (Nyíregyházi Bem József Általános Iskola)

3. Vásárhelyi Dóra (Jókai Mór Református Általános Iskola és Óvoda)

4. Dezső Laura Emma (Nyíregyházi Kölcsey Ferenc Gimnázium)

5. Jakimcsuk Dániel (Nyíregyházi Művészeti Szakgimnázium)

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Kormányhivatal „Kiváló versenyző – Tehetség díj 2024” különdíját kapta:

Perpék Zita (Báthory Anna Református Általános Iskola és Óvoda, Nyírbátor)