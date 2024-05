„Hányszor elképzeltem magamban, hogy milyen is lehet, ha egy pillantásban elférnek a földek s tengerek….” Hétfő reggel óta jár a fejemben ez a dal, amit a hazai könnyűzenei élet prominensei írtak rögvest azt követően, hogy berobbant a hír: „Magyar a világűrben!” Nem most volt, Farkas Bertalan űrhajós 1980. május 26-án köszönt el a Földtől egy időre, de máig nem felejtem azt a katarzist, ami az egész országon úrrá lett. Fogytak az újságok, sorra jelentek meg a magazinok, különkiadások (hol volt még internet…), ez lett a legfontosabb beszédtéma, és két nap múlva nem volt ember az országban, aki ne tudta volna, hogy hívják az első magyar űrhajóst. Példakép született, a gyerekek űrhajóst játszottak, a kamaszok pedig komolyan kezdtek álmodozni a repülésről, szkafanderről. A büszkeség különösen nagy volt megyénkben, hiszen Gyulaházán született, és Nyíregyházán kapta első repülős leckéit. Azon a héten én az általános iskolába sietve a tízóraira kapott pénzből a Kelet-Magyarországot vettem meg mindennap – ezek a lapszámok ma is a féltett kincseim.

Közel fél évszázadot kellett várni, hogy újra olyan legyen a csillagok állása, amikor egy magyar erősítheti az űrkutatók nemzetközi csapatát. Lokálpatrióta szívünk ismét nagyot dobbant, hiszen a több száz jelentkezőből valóban négy remek, felkészült srác maradt fent a rostán, s közülük a nyíregyházi Kapu Tibor nyerte el a lehetőséget, hogy az űrben járjon. Ám nagyon téved, aki azt hiszi, ez csupán egy öncélú élményrepülés lesz. Megszokhattuk már, hogy a Facebook és társai világában ismeretek és tudás hiányában két rövid poszt elolvasásával nagyon sokan szakértőnek képzelik magukat, és érzik is a bátorságot, hogy szakértsenek. Az űrkutatás napjaink egyik legösszetettebb befektetése tudományos és gazdasági haszon érdekében. Azzal, hogy a magyar kormány döntése alapján 2021-től kezdetét vette a kutatóűrhajós-misszió és az annak megvalósíthatóságához fűződő hazai iparfejlesztés, olyan kapuk nyíltak meg hazánk előtt, ami keveseknek adatik meg. Azóta több magyar egyetem indított el és folytat olyan programot, amellyel bekapcsolódtak a nemzetközi űrkutatásba, különböző területeken, mint amilyen az éghajlatváltozás, az informatika, az agrár- és orvostudomány, a navigáció és kommunikáció vagy sugárzásmegfigyelés. A világ ma már nem működne a világűrben felfedezett és alkalmazott technológia nélkül, és ebben részt venni nemzetgazdasági cél és érdek. Több ezermilliárd dolláros piacról van szó, ebből érdemes hasítani egy szeletet. Kapu Tiborra hatalmas feladat, rengeteg munka vár, és a magyar innováció is magasra tette a lécet Farkas Bertalan repülésével, mert egyedüliként ő vitt fel olyan műszert, ami azóta is fent van az űrben. Az idő megint nekünk dolgozott, szurkolunk, Tibor!

Nyéki Zsolt