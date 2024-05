Nem hiába van az a mondás: „az ember holtig tanul”. Legalábbis most én is megtapasztaltam, mennyire nem lehet bízni egyesekben. Nemrégiben megkeresett egy férfi, két fiával. (Úgy tűnt, az idősebbik fia a főnök.) Felajánlották, hogy leaszfaltozzák a kapubejárónkat. Felvállalták, s megegyeztünk a négyzetméterenkénti összegben. Elvégezték a munkát, lemérték a területet előttem. Azonnal nem is tűnt fel, hogy valami nincs rendben. Harmadik nap nekiláttam én is, megmértem az aszfaltozott részt. Kiderült, igencsak becsaptak. Valószínű, a mérőszalagjukból az első métert levágták. Ennek megfelelően széltében és hosszában is hozzácsaltak egy-egy métert. Így sajnos egy jelentős összeggel többet számoltak. A fiam felhívta őket, megígérték, kárpótlásul húznak rá még egy-két centimétert. Természetesen nem lett belőle semmi, a telefonunkat is letiltották. A számlát is csak ígérték. Tudom, én voltam a naiv, mert kifizettem őket. Próbálkoztam a hatósághoz fordulni, de azt mondták: pereljem be őket a bíróságon. Nos, tudom a peres ügy elhúzódik, pénzbe kerül, így nem biztos, hogy megéri. Inkább leírtam tanulságként mások számára!



-Egy rászedett olvasó